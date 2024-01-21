  • 21°C
香港時間 : 2024121日 (週日) 15:44
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣報告】天文台料市區氣溫降至7度　高地或結冰

社會 15:14 2024/01/21

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

本港周二及周三天氣嚴寒。(馮漢柱攝)

天文台表示，一股強烈冬季季候風會在未來兩三日影響華南沿岸。預料明日（星期一）本港北風將會增強 ，氣溫進一步下降，稍後天氣轉冷。星期二密雲，有幾陣雨，天氣嚴寒，市區氣溫降至7度左右，新界再低兩三度，高地可能會結冰。由於風寒效應顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低。市民請注意保暖，並要關顧長者及慢性病患者。星期三整天及星期四早上仍然寒冷。

湊得輕鬆啲
懷孕辛酸｜求子3年終如願卻患妊娠毒血症　KOL媽媽緊急剖腹產走出鬼門關

天文台表示，受東北季候風影響，廣東沿岸地區顯著轉涼。正午時分，本港多處地區的氣溫較昨日低五度左右。強烈冬季季候風及高空擾動會在未來兩三日影響廣東，該區氣溫進一步下降，風勢頗大及有幾陣雨，天氣嚴寒。預料高空擾動會在本週後期繼續為華南帶來有雨的天氣，而沿岸地區仍然相當清涼。展望未來一兩日氣溫進一步下降，風勢頗大及有幾陣雨，星期二及星期三天氣嚴寒，市區最低氣溫降至7度左右，新界再低兩三度。本週後期仍然相當清涼。

(馮漢柱攝)

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳展棋 

 

 

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（01月21日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月21日 時間12:05）