【天氣報告】天文台料市區氣溫降至7度　高地或結冰

▲ 本港周二及周三天氣嚴寒。(馮漢柱攝)

天文台表示，一股強烈冬季季候風會在未來兩三日影響華南沿岸。預料明日（星期一）本港北風將會增強 ，氣溫進一步下降，稍後天氣轉冷。星期二密雲，有幾陣雨，天氣嚴寒，市區氣溫降至7度左右，新界再低兩三度，高地可能會結冰。由於風寒效應顯著，身體感覺的溫度會較實際氣溫低。市民請注意保暖，並要關顧長者及慢性病患者。星期三整天及星期四早上仍然寒冷。

天文台表示，受東北季候風影響，廣東沿岸地區顯著轉涼。正午時分，本港多處地區的氣溫較昨日低五度左右。強烈冬季季候風及高空擾動會在未來兩三日影響廣東，該區氣溫進一步下降，風勢頗大及有幾陣雨，天氣嚴寒。預料高空擾動會在本週後期繼續為華南帶來有雨的天氣，而沿岸地區仍然相當清涼。展望未來一兩日氣溫進一步下降，風勢頗大及有幾陣雨，星期二及星期三天氣嚴寒，市區最低氣溫降至7度左右，新界再低兩三度。本週後期仍然相當清涼。

▲ (馮漢柱攝)

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責任編輯：陳展棋