【慢病計劃】1.7萬人參與慢病計劃　3成獲篩查人士有慢性疾病

▲ 慢性疾病共同治理計劃當中，3成參與篩查的人士有慢性疾病。(資料圖片)

政府的慢性疾病共同治理先導計劃推出2個月以來，有超過1萬7300人參與並獲配對家庭醫生，其中超過1.1萬人已由家庭醫生評估，接近一半完成篩查。在完成篩查人士中，超過3成被診斷為血糖偏高、患糖尿病或高血壓，需進一步跟進或治療。

醫衞局表示，由今年首季開始，合資格市民除可到地區康健中心或地區康健站登記參加計劃，也可透過家庭醫生邀請，直接在診所登記參加，會適時公布詳情。

醫務衞生局去年11月推出先導計劃，資助45歲或以上、沒有已知糖尿病或高血壓病歷的香港居民，配對家庭醫生接受篩查和跟進。目前有499名家庭醫生參與計劃，當中超過7成所釐定的共付額，為政府建議的150元或以下。另外有15名醫生，共付額則為350元或以上。

家庭醫生林永和向電台表示，不少病人篩查後發現血糖偏高、患糖尿病或高血壓的病人，以往都有短暫血壓和血糖偏高，但之後又降至可接受水平，形容計劃篩查到約三成有早期慢性病的病人，令人鼓舞。他表示，這些病人均屬早發現的個案，只要馬上跟進、並減少高糖飲食及運動，則很快看到改善。

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責任編輯：陳展棋