【財案2024】陳茂波：香港經濟短期受挑戰　盡力推出適當平衡措施

▲ 陳茂波在瑞士專題討論會發言。（網綕圖片）

財政司司長陳茂波表示，政府在籌備新一份《財政預算案》時，會繼續密切注視經濟情況的最新發展，在充分兼顧公共財政狀况下，盡力推出適當平衡措施，致力保持香港的經濟活力，鞏固市民對經濟前景的信心。

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陳茂波今日發表網綕指，根據世界經濟論壇發表的《全球風險報告2024》(Global Risks Report 2024)，大部分受訪者對未來兩年全球經濟的展望都趨向負面，並指經濟前景不明朗將為許多經濟體帶來沉重壓力，各地中低收入民眾的生活或面臨更大壓力。

他表示，面對外圍種種不明朗因素，香港作為細小、全開放型的經濟體，短期內無可避免面對一定挑戰。

外訪之旅達到預期目標

陳茂波亦總結瑞士外訪之旅，他表示在商務及經濟發展局局長、港交所、機管局、港鐵和其他一眾「香港隊」成員陪同下，達到了預期的目標，包括說好香港及中國故事、擴大了香港的朋友圈，建立更多的聯繫及為未來招商引資、開拓新市場的工作鋪路。

陳茂波提到，過去一段時間的「請客來」和「走出去」工作，在這次年會體現了當中的初步成效。他指這次有不少政商界代表是主動跟他和「香港隊」其他代表接觸和約見，期望更深入了解內地和香港的最新發展和當中的機遇。

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記者：戴朗希