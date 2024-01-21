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【新冠疫情】專家料本港將有新一波新冠疫情　呼籲混合接種疫苗

社會 16:05 2024/01/21

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專家指隨著氣溫轉冷及活動上升，將會出現新一波新冠疫情。(資料圖片)

天氣將於下周轉冷，天文台預計氣溫最低只有7度，新界再低數度。兒童免疫過敏及傳染病專科醫生關日華表示，市民抗疫意識似乎減低了許多，數字正慢慢提升，感染人數多，自然重症、入院和死亡個案都會升高。他預計隨著天氣轉冷，加上農曆新年假期社交活動增加，未來一至兩個月或爆發新一波疫情，呼籲特別是長者及小朋友盡快接種第三代疫苗。

另外，有研究顯示首兩針接種滅活疫苗，第三針打mRNA疫苗，抗體會大幅增加，打復必泰會高15.8倍，莫德納就提升了23倍。建議之前打科興的市民，可考慮「溝針」，打第三代mRNA疫苗。 港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅表示，建議混合注射新冠疫苗，抗體可以較貼近現時流行的變種變病毒株，整體免疫反應比滅活疫苗更好。他表示，長者本身的免疫反應不是太好，mRNA在免疫方面的效果可能對長者更好。

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責任編輯：陳展棋

 

 

 

 

 

 

 

有專科醫生估計天氣轉冷，加上農曆新年假期社交活動增加，未來一至兩個月可能爆發新一波疫情。專家孔繁毅建議，之前打滅活疫苗的市民「溝針」，加強保護。 當局污水檢測發現，JN.1已取代XBB，成為本地最流行新冠變異株。 有專科醫生估計天氣轉冷，加上農曆新年假期社交活動增加，未來一至兩個月或爆發新一波疫情，呼籲特別是長者及小朋友盡快接種第三代疫苗。 兒童免疫過敏及傳染病專科醫生關日華說：「抗疫意識似乎減低了許多，其實絕對不正確，數字正慢慢提升，感染人數多，自然重症、入院和死亡個案都會升高。」 有專家引述研究指，首兩針接種滅活疫苗，第三針打mRNA疫苗，抗體會大幅增加，打復必泰會高15.8倍，莫德納就提升了23倍。建議之前打科興的市民，可考慮「溝針」，打第三代mRNA疫苗。 港大內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅指：「我們建議混合注射，比較貼近現時流行的變種變病毒株，整體免疫反應比滅活疫苗更好。尤其長者，mRNA疫苗的副作用其實很少，因為長者本身的免疫反應不是太好，mRNA在免疫方面的效果可能對長者更好。」 他又指除非對mRNA疫苗過敏，否則都不建議接種以原始病毒株研發的滅活疫苗。

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