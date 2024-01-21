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肥媽李鼎打大佬丨游嘉欣計劃40歲退休　肥媽鼎爺分享「古早慳錢經」

娛樂 16:07 2024/01/21

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游嘉欣表示想40歲退休。

由肥媽、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）主持的TVB飲食節目《肥媽李鼎打大佬》在明晚（1月22日）及後晚（1月23日）主題分別是「退而不憂全攻略」及「一團和氣闖年關」。

談到理想退休年齡，肥媽鼎爺與游游出現頗大分歧，面對永不言休的肥媽與鼎爺，游游竟笑言想40歲左右退休，嚇到肥媽眼都凸：「咁咪即係唔使做？你諗住吊金烏龜算喇？」之後肥媽追問游游認為1個月多少「使費」才足夠，游游講出約莫數字後，肥媽更為愕然並大讚游游「娶得過」。

之後，肥媽再追問游游：「你認為幾多錢先夠退休？」游游天真地說：「假使我40歲開始唔做嘢，假設自己活到80歲，咁我仲有40年人，我估要400萬？」兩老聞言即大呼「冇可能」，豈料游游反而更愕然：「400萬都唔夠？」

當見識到游游「數口」有多不濟後，肥媽即一句KO游游是「食爺飯，著乸衣」（意指靠屋企人），游游聞言一臉慚愧謂：「都係嘅，同屋企人一齊住使費比較低！」

肥媽李鼎打大佬丨游嘉欣化身最強Double May勁搶鏡　自爆「升Cup」秘訣唔簡單

《肥媽李鼎打大佬》

肥媽鼎爺分享「襟撈大法」

因為錢銀觀念欠奉在節目中連番被追擊的游游，本著「好學」精神向兩老請教儲錢大計，肥媽鼎爺即大方分享老一輩的「慳錢經」。

肥媽說：「以前阿媽教我哋，一出糧就要買金戒指，幾薄都好。咁到年尾就有12隻，夾埋就可以換隻大啲嘅（戒指）。」鼎爺則認為最緊要識忍手：「例如我鍾意嗰樣嘢，我依家唔夠錢，我就下決心捱多兩組（戲），儲多啲（錢）就買到架喇。」

此外，肥媽與鼎爺還追加分享「襟撈大法」，肥媽說：「要抵得諗咯！人哋叫你做嘢唔好問幾點收工，要做多過自己嘅本份。」鼎爺則以胡楓修哥做例子，著大家無論甚麼年紀，工作最緊要識Enjoy。

《肥媽李鼎打大佬》

開騷逗利是秘技

至於後晚一集《肥媽李鼎打大佬》，肥媽與鼎爺除大講農曆新年傳統及習俗，肥媽還自爆花生指數極高的新年開騷逗利是秘技，並分享「賭城利是戰衣」必勝法是V領設計及兩個胸圍。

肥媽續指最豐收一次是一場穩袋高達6位數「利是」，肥媽說：「（兩個胸圍）係用嚟攝籌碼，唔係攝利是！佢哋啲籌碼成5千蚊美金一個，若果唔戴兩個胸圍，有機會跌鬼咗。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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