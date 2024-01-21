林定國夫妻檔跑十公里渣馬　鄭泳舜預告會問特首如何結合體育和旅遊

▲ 律政司司長林定國(右一)和太太(中)順利完成了渣馬十公里跑。(林定國fb圖片)

渣打馬拉松今日舉行，除了不少政商名人參與約兩公里的「領袖盃」外，如財政司司長陳茂波以「嘉賓跑手」身份參加，取得「殿堂盃」亞軍，也有不少官員、議員參加「半馬」或10公里賽事。連律政司司長林定國也「夫妻檔」落場跑10公里賽，財經事務及庫務局副局長陳浩濂和民建聯立法會議員鄭泳舜參加則「半馬」。

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林定國在社交平台發文指，今日和太太順利完成了渣馬十公里跑，已幾年沒有跑這麼長距離，之前也沒有太多時間鍛鍊，成績一般般。不過，他說，看到人頭湧湧 ，完全恢復到疫情前的情況，與眾同樂，幾萬人集結正能量， 「感覺真的十分正！」

陳浩濂完成半馬後作「電車上層測試」

政界有多名馬拉松「常客」，包括財經事務及庫務局副局長陳浩濂，他說，今天能完成自己第十九次的半馬拉松，一如既往半馬後都作「電車上層測試」，跑完21公里後，仍有力撐樓梯到電車上層。

陳浩濂又話，今天餘下的時間最重要是恢復體力準備迎接新一周的工作，第17屆亞洲金融論壇（Asian Financial Forum）將於星期三至星期四（本月24至25 日）舉行，匯聚來自世界各地的財金官員、央行及監管機構代表、商界領袖到港，共同探討未來財政政策走向和經濟發展，吸引金融和商界精英參與。他透露，本屆論壇預計將有超過3000名人士參與，目前，近70個內地及海外商貿團已確認出席，當中包括東南亞、日韓、中東、澳洲、及歐美等地區。

特首答問會下周四舉行 鄭泳舜預告會問如何結合體育和旅遊

另一名馬拉松「常客」，民建聯立法會議員鄭泳舜，則用2小時08分完成半馬，是他第11年跑渣馬。特首答問會下周四舉行，他在完成賽事的直播透露，一定會問特首，在推動盛事方面，如何將文化體育和旅遊相結合，吸引更多遊客來香港。

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