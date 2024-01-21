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渣馬2024丨洪永城太太挺孕肚完成10K賽　靚媽梁諾妍：只係想鼓勵媽媽們

娛樂 16:43 2024/01/21

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

靚媽梁諾妍懷住7個月孕肚完成10公里賽事。

洪永城太太梁諾妍（Inez）一向都熱愛做運動，這位靚太在去年12月初宣布再做媽媽，懷孕7個月的她仍然好動，在今天（1月21日）挺住孕肚參加「渣打香港馬拉松2024」的10公里賽事，不過洪永城要太太在身後掛一個寫住「baby in car」的牌。

結果，梁諾妍這位運動靚媽以1小時4分18秒時間完成1010公里，她在賽後上載今日完成賽事的照片，並發文講感受，她先表示今次有小生命與好一起跑，感覺好奇妙，稱：

今朝，我與2.0 跑咗個渣馬10公里🫶🏽
今年嘅渣馬好特別好amazing ，有個小BB陪住我一齊完走🩷
完走時間大概1小時04分
今年當然冇特別做時間，我嘅心態智在參與，輕輕鬆鬆咁跑，享受其中
仲要有埋洪爸爸勾喺我背脊嘅‘child in car’ 加持😂
大家如果有特登讓路請見諒🙇🏽‍♀️ 亦好感激大家讓路🙇🏽‍♀️
我選擇咗喺自己10公里組別入面排到尾尾先開跑，慢慢起步，頭3公里都比較塞人，唔緊要啊～我就慢慢塞慢慢跑
用自己最舒服嘅pacing去跑～
好多謝所有過嚟同我講加油嘅朋友仔！
大家成功完走都好勁呀！
今年感覺特別熱鬧，真係好開心可以成為其中一份子
我覺得我都PB咗㗎！係陀住2.0 跑步嘅PB😂

渣馬2024丨周潤發完成半馬笑言會被發嫂扣糧　發哥希望鼓勵更多港人做運動

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繼續做喜愛的事

然後，梁諾妍解釋為何陀B也堅持參加10公里賽，稱：

今次嘅參與唔係想證明俾人睇孕期期間都可以去跑個10公里
只係想鼓勵媽媽們
喺自己身體許可下，了解自己身體狀況下
繼續去做自己喜愛的事
自己能力範圍內做適量嘅運動、散步、yoga、pilates等等絕對可以令孕媽放鬆心情
每個媽媽體質都唔一樣
自己一定係最清楚自己身體狀況嘅人
我哋繼續同行，繼續互相扶持🧡🧡🧡

同時，梁諾妍稱：「我有幸同2.0 一齊感受呢個咁正嘅過程🧡🧡🧡」在最後表示：「一定要記得好好多謝自己，多謝自己咁熱愛同堅持去繼續跑我最愛嘅步，過程遠比成績重要，跑步真係好開心🥰🥰🥰」

撰文 : TOPick柴犬出動

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