前財爺曾俊華：不是最適當時候去加稅　反而要在支出方面｢放血｣

▲ 前財政司司長曾俊華話，不是最適當時候去加稅。(資料圖片)

政府面臨財赤問題，市民關注會否加稅，前財政司司長曾俊華話，仍然相信香港人智慧，在這個經濟轉折關口，不是最適當時候去加稅，反而要在支出方面｢放血｣，短期是會傷身，但如果是正確的事，就要給些勇氣去堅持。

曾俊華今日在社交平台撰文指，現在出街，都會感受到，「香港零售業好大鑊」，前景相當困難，,但認為要接受港人北上消費、去物價低地方購物，是自然不過的事，正如水總係向低流，「香港一定不可以再同人鬥平、鬥齊、鬥多，一定要做有質素的東西，突出到香港品味、香港獨特 lifestyle 的事。」

他稱，環顧世界各地大城市，東京、倫敦、紐約、巴黎、米蘭甚至乎係摩洛哥，多年嚟，其本身文化、氛圍沒有大改變過。在東京，天王的神秘感是特別元素；米蘭獨有的藝術、時尚，是其自身獨特之處，「香港點解反而會忘記，自己本來最美嘅一面呢？香港零售業面對嘅危機，正好是一個給大家轉身的契機。」

對於沙田新城市廣場一田百貨將會縮減規模，曾俊華話，不少朋友都很感慨，「覺得又有一啲好熟悉，經常去嘅商店，逐漸消失，變哂樣。」他透露，在八十年代初，回流返港之後，在政府第一個工作崗位，就是沙田嘅助理政務專員，撞正日資百貨公司八佰伴，在新城市廣場開店。他指：

嘩，當年呢件真係沙田區嘅盛事嚟，為咗慶祝佢哋開幕，我哋同沙田區議會，仲合力完成喺城門河，放煙花嘅創舉，我諗呢件事，唔少「沙田友」仍然津津樂道。

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