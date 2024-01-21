渣馬2024丨「開心速遞女神」林淑敏何沛珈齊起步 崔錦棠：靚女跑得快一定有古怪
「渣打香港馬拉松2024」在今日（1月21日）舉行，有不少藝人都有參加比如周潤發、吳保錡、林子善、梁諾妍、唐詩詠、陳安立、許家傑，此外還有「大小姐」林淑敏及「東張女神」何沛珈。
當中林淑敏及何沛珈都是參加10公里賽並同組出發，二人淡妝上陣，都被網民讚樣貌夠真夠仙氣。
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何沛珈林淑敏被讚靚
林淑敏在賽後發文，寫道：
今日好天氣，好心情，可以順利完成，係鼓勵我繼續去跑步嘅動力！
下星期海旁和運動場見！
下年渣馬見！
不過更多網民「錯重點」，注意力反落在林淑敏皮膚，讚她淡妝下可見她的皮膚十分好。
至於被封仙氣十足「演藝女飛人」的何沛珈，則在賽後發文表示：
報咗10公里之後，有啲人話10公里輕鬆啦，你實冇問題
亦都聽過有人話何沛珈喎，跑唔跑得郁架
其實10公里對我嚟講，並不是容易嘅事，因為我本身有舊患，細細個都唔會跑，雖然上年開始有跑，不過都只係8分鐘1公里，跑30分鐘已經想放棄。
但我相信只要定下目標，夠勤力岩方法去練習就一定可以做到！好想好想借今次機會話俾大家知，就算冇天份、就算幾攰幾痛幾想放棄，就算未必人人認可，請保持初心、堅守信念，你一定得🎉🫶🏻
呢兩個月，無論係朝早七點定夜晚九點，只要同教練約到時間就會去練習，但好多時都未必夾到岩時間，一星期練得一日或者兩日，而其他時間返工前收工後一定會去跑。
其實負責訓練何沛珈正是也有參演《愛·回家之開心速遞》的「Andy」崔錦棠，因為他本身就是運動建將，更是香港三項鐵人總會體育幹事兼青年軍教練，所以何沛珈最後感謝教練寫道：
今日嘅成績57分鐘雖未係最好，但好多謝「亞洲猛男」 @tony_chui ，用兩個月超短時間就訓練到我跑60分鐘以內完成10公里，呢一位星級教練今日仲做我pacer 🙌🏻一路指導住我跑🫰🏻認真唔話得🙌🏻
崔錦棠喜見學生好成績
作為師傅崔錦棠在個人社交平台發文讚林淑敏及何沛珈，另外更形容陀住7個月孕肚而參加10公里賽梁諾妍（Inez）是Inez，寫道：
兩位首次參加成績不錯，何沛珈︰大會時間58分16秒(由於我哋喺較後起步，去到起點拱門下，足足1分鐘，我手錶計，57分15秒）￼林淑敏︰1小時08分07秒，正所謂靚女跑得快一定有古怪！恭喜兩位！
仲有Inez帶埋最年輕參賽者，完成10k…super mum
#渣馬2024 #何沛珈roxanne #東張西望 #愛回家之開心速遞 #林淑敏 #接龍大小姐
「送水輝」許家傑參加半馬
此外，《愛·回家之開心速遞》另一成員「送水輝」許家傑參加半馬賽事，而且更是以1小時46分35秒完成，成績非常好，他在賽後在個人社交平台發文，稱
第一次參加 #渣打馬拉松
跑完之後真係好激動又好感動
終於明白點解咁多人鍾意參加渣馬
去到西隧大家喺度大聲叫加油 真係好震撼
遺憾我掛住跑步，冇機會影到相。
成個過程好過癮 不停咁穿越人群 臨到終點又會好多人同你打氣
可以喺彌敦道 再入西隧 經過Sogo 真係好有香港特色❤️
仲有一班friend 完左（咗）之後吹下水
下年要俾個目標自己，1:30:00😜
撰文 : TOPick柴犬出動