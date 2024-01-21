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【地區服務】油尖旺區關愛隊辦誓師大會　料歲晚間探訪300戶居民

政治 17:32 2024/01/21

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油尖旺區關愛隊今日舉行誓師大會。（富榮關愛隊fb圖片）

油尖旺區關愛隊今日舉行誓師大會、油尖旺關愛基金成立典禮暨歲晚關愛行動。民政及青年事務局副局長梁宏正致辭時稱，關愛隊已開展一系列工作，為小區居民，特別是少數族裔人士提供關愛服務。典禮結束後，關愛隊隨即啟動新一輪家訪，大會預計該區20隊關愛隊在歲晚期間可探訪300戶居民。

梁宏正表示，關愛隊是地區活動架構的中流砥柱，參加者均為愛國愛港有心服務社區的中堅分子。他亦寄語關愛隊，與區議會、三會及地區人士合作，構造美好社區。

梁宏正續稱，盼支援關愛隊的油尖旺關愛基金能秉持忠旨，致力為社區提供多元化服務，宣傳社會和諧及愛國愛港的信息。

油尖旺關愛基金主席姚明耀表示，基金會在香港完善地區治理後成立，協助推動歲晚關愛行動，體現社區共融精神，而基金會成立目的在於更好地服務社會，期望促望居民聯繫及加強地區資源，做好民生實事，將關愛溫暖傳遞至每一角落。

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記者：戴朗希

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