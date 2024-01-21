鄭秀文演唱會丨Sammi休養逾半年宣布7月開個唱　回望神隱日子：看到另一面的自己

▲ 樂壇天后鄭秀文「重出江湖」。

樂壇天后鄭秀文（Sammi）自去年5月確診患新冠病毒，康復後卻因聲沙咳嗽，以及體力下降等後遺症，決定把原本在7月舉行的13場紅館演唱會延期。而Sammi在去年7月中，在個人社交平台宣布新EP上架後就沒再更新IG，直到昨日（1月20日），她才再「回歸」社交平台。

她在昨日發文︰

2023年，是一個特別之年。🦠🤕😷 決定休養之前，理智地推辭很多工作，當中也包括一些夢寐以求的工作。回頭看，這是2023年最好的決定，清空工作壓力，擺低工作的自己，才能在無人太空徹底休養，拯救身體。七個月以來，健康有高有低...... （尤其是十月中後至十一月底，disaster）心境當然也...... 有低有高。 📉📈 會過去的。也過去了。🌈像清新雨後陽光。☀️ 鎖定七月份演唱會。🥳 #mi在休養期間認真地鑽研了化妝遲吓分享美照🤪。

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▲ 久未更新社交平台的鄭秀文，再次發文。

鄭秀文積極備戰

決定好重啟個人演唱會，Sammi亦開始備戰進行體能訓練，在今日（1月21日）發文透露做了35分鐘心肺運動「試水」，她說︰

Time to Start﹗像一個小休後的運動員重新出發。冇做運動七個月，預咗好吃力。小試🐮🔪，35分鐘心肺運動，Thank God 感覺良好。病癒是弱🐔啲，但可以。

▲ 鄭秀文表示沒玩社交平台的一段時間，沒有不習慣的感覺。

另外，以前一向活躍社交平台的她，回望過去7個月以來沒有在社交平台發文的感受，稱：

Hello, Mi很久沒發social media了。😄

這是2024的第一發。之後亦會繼續發✌️

2023年，是一個特別之年. 因病取消了演唱會並隨之決定休養一段時間。

Covid的後遺致使身體和心理俱勉強不來,需要休養. 首先, 理智地推辭很多工作, 當中也包括一些夢寐以求的工作喔！嗚嗚！

現在回頭看, 這都是2023年最好的決定😊

御下工作壓力，放下工作的自己, 連社交媒體也停止， 安靜的收起自己，養殖健康。

七個月來, 健康有高有低…..(尤其十月中後至十一月底）

心境當然….也有低有高. 📉📈

不工作，沒壓力，御下鎂光燈，停止社交媒體的自己，發覺並沒有不適應且非常享受。我看到生命中另一面的自己。這經歴很寶貴。

Covid之後，身體 總是一直莫名疲倦，這後遺最令我無助。唯有靜待它會褪去。

直至12 月份，才真正開始感到疲倦感正減弱，體力動力在不知不覺恢復中。

昨天亦開始做回運動。 病癒體力當然有遜，但可喜的是有並非想像中那麼「弱雞」😄, 但心肺能力仍需大大鍛錬回來。

踏入2024， 已收拾好心情，準備工作事宜。

（p.s. 靜養期間，mi不想浪費時間，其中學習了化妝，自己的臉成了練習的畫布。🤭，遲些分享我的作品）

過去七個月，也經歴了一些大小事情，當中也有驚心的事情，稍後逐一 分享。

總言之，謝謝大家過去給我的慰問。

謝謝大家。🥰

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