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消息：政府擬維港兩岸覓地　設「流行文化館」

政治 09:00 2024/01/22

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港府之前打算重組各博物館，包括將尖沙咀科學館改建為國家成就和發展專館，科學館則考慮在沙田文化博物館重置。（資料圖片）

港府打算重組各博物館，包括將尖沙咀科學館改建為國家成就和發展專館，科學館則考慮在沙田文化博物館重置，現時沙田文化博物館有流行文化的部分，即李小龍、梅艷芳、張國榮等珍藏，不少人擔心，政府是否要「殺館」，或流行文化珍藏將流散各處。不過，據知情者透露，港府正考慮在維港兩岸，覓一個好地點，設立新的「流行文化館」，方便各方人士「潮拜」。

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知情人士：「沙田遠了點  應找更方便地點」

據知情人士表示，政府十分重視香港的流行文化，認為這是香港的光輝歲月，不單港人重視，很多內地和海外粉絲不遠千里來港特意欣賞，即使現時文化博物館位於沙田，入場人數也不俗，因此，未來打算在交通更方便的地點設立新的流行文化館，把現有的流行文化珍藏搬至其中，更加方便旅客遊覽。「現在沙田是遠了一點，應該找一個更方便的地點，讓內地和海外旅客一來到香港，就可以去流行文化館參觀。」

現時的沙田文化博物館，常設展覽包括金庸館、粵劇文物館、趙少昂藝術館、徐展堂中國藝術館、李小龍展覽，及包含張國榮、梅豔芳、羅文等巨星展品的「瞧潮香港60+」。有議員指，沙田文化博物館包括文化、歷史和藝術三個元素，可以分開三個新展館展覽，包括流行文化館、非物質文化遺產體驗館、藝術館或其第二個展館。

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撰文 : 傅流螢

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