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爺孫戀丨Chris被情騙網民連環追擊　李龍基未婚妻突刪除「夫妻」蜜照

娛樂 10:28 2024/01/22

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

chris突然刪除跟李龍基的合照。

李龍基那位年輕37載未婚妻王青霞（Chris）是非連連，繼被指學歷造假以及晝作是淘寶貨後。

日前，王青霞更被爆料曾以徵婚為名，實質是驕財又驕色，債主日前更大爆跟Chris之床事！

爺孫戀丨李龍基未婚妻被指冒認星二代　王青霞遭指「財色兼收」情騙男網民

李龍基跟女友Chris！（取自instagram）

爺孫戀丨李龍基女友被爆曾於西雅圖徵婚　Chris跟約會男借錢短片曝光

「夫婦」合照突然消失

連日來面對負面新聞，Chris均正面反擊，惟日前她就晝作購自淘寶一事回應時，她突然轉口風稱自己臨摹淘寶畫。

另外，昨日(1月20日)Chris突然刪IG大量照片，包括不少送給明星的畫作，連跟李龍基的合照也消失晒，整個IG只剩下八格相片。

對於未婚妻連環爆出負面新聞，李龍基稱不會多作回應，打算交由律師跟進，更表示心情煩亂，不想多談。

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Chris被指「財色兼收」

上周五，媒體報導YouTuber Tsar Pang提供一短片兼爆料，指Chris承認於2018年3月30日借款3萬美元，當年她於西雅圖徵婚，更跟約會男子借錢後玩失蹤。

日前債主阿偉現身YouTuber頻道《Smart Travel》，他指Chris曾用裸照色誘他，更表示二人見面後曾發生性關係3次，大爆二人床事。

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對此，Chris就回應傳媒表示對方誇大，指他當日去西雅圖不足24小時，完成轉帳已回亞利桑那，之後不但止有還錢，更加添5千人民幣微信支付給對方作答謝。

說到傳送裸照，Chris表示：「有發過性感照片不是裸照！見面我沒有和他一起！」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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