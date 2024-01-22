忤逆子孫丨將名下唯一物業過戶予孫子　兩老遭忤逆仔新抱趕出家門

▲ 8旬老翁不聽老伴勸告，將名下唯一的房子過戶予孫子，數年後卻被兒子及孫兒趕出家門，現只能租住招待所。(網上圖片)

上海一名8旬老翁因病身體狀況急轉直下，於是不聽老伴勸告，將名下唯一的房子過戶予孫子。沒想到數年後，被兒子及孫兒借口賣房轉買別墅，將兩老趕出家門，每日以淚洗面，懊悔交加「「房沒了，家沒了，親情都沒了…」，如今只能蝸居於招待所。

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綜合内地媒體報道，上海一名姓金的86歲老翁，原任職高校教職人員，在上世紀90年代，獲學校分配一個位於浦東新區的房子，兩夫妻一直居於此處。數年前金伯因腦梗塞入院做手術，身體狀況急轉直下，兒子媳婦便不斷勸說老翁將名下唯一的物業過戶給孫子，以免日後發生不測辦理上較麻煩。

▲ 金伯多年前因病入院做手術，身體狀況急轉直下，兒媳便不斷勸說將名下唯一的物業過戶給孫子，以免日後發生不測辦理上較麻煩。(網上圖片)

盡管老伴在一旁提醒要注意風險，金伯卻認為「反正這房子也是要留給兒子和孫子，他們肯定不會對不起我」，於是背著妻子簽紙轉讓予孫子。金伯稱，雖然合約上轉讓金額為105萬元人民幣，惟實際上他們一分錢也沒有出，「約定產權歸孫子，使用權歸我們，我們可以一直在房子裡住」。

兒子將新辦理的房產證交予老人保管以示誠意，後來金伯身體欠佳不便行樓梯，於是將房子出租，再用租金補貼租住一處一樓的房子。

直到去年金伯兒子突然表示要將房子賣掉換別墅，面對金伯苦苦哀求，兒子卻無動於衷，甚至惡言相向。當兩老拒絕交出房產證，孫子竟以遺失為由重新補辦一張新的房產證。金伯表示，去年下半年開始，兒子告訴租客他們才是業主，要求不要再將租金交予兩老。幸而租客與兩老相識多年，且看不慣兒子一家惡行，於是去年底完約後將房子交還予兩老。

怎料兩老回家不到兩天，家裡的門鎖就比人換掉，讓兩老有家歸不得。金伯妻子哽咽表示，那晚天氣很冷，他們所有東西都在屋內，他們只能坐在樓梯間過夜，兒子媳婦更拿著房產證站在家門說「你們的孫子說房子是他的，你們無權居住」。

金伯被氣壞當場暈倒在地，被送院搶救，翌日早上，金伯妻子要求進屋稍作休息亦遭拒絕。如今兩老只能暫住招待所，金伯慨嘆自己一輩子教書育人，自已卻「家庭教育徹底失敗」，反思過往太過寵溺孫子，「兒子結婚的新房、喜宴等都是我們一手包辦，寧願去借錢也要讓兒子風風光光；孫子出生後也是我們出錢請保姆，一手幫忙帶大，從來都是衣來伸手，飯來張口，沒想到他們一點點恩情都不念。」

談到下一步打算，金伯嘆息雖不欲與兒子對簿公堂，但現在實在沒辦法，可能真要為了生存尋求法律途徑解決。而上海善法律師事務所高級合伙人律師秦裕斌表示，近年子輩或孫輩關於房產糾紛的案件呈增加趨勢，不少老人因聽信遺產稅等說法，早早將物業過戶予子孫，而且很多是「名為買賣，實為贈予」，待拿到物業後，子孫不欲照顧老人，不盡贍養義務，這時老人想再維護自身權利就非常困難。

他提醒老人在處理財產問題上須謹慎，不應過早割捨自己的財產權益，並建議老人可選擇其他方式安排財產，例如立遺囑或成立家族基金。

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責任編輯︰王明芳