美林邨𠝹刀襲擊案｜35歲女報稱出𨋢遭陌生漢箍頸手腿𠝹傷　警調查揭與事實不符　事主疑患一病

大圍美林邨一名女子上周六（20日）報稱在美槐樓高層步出升降機時，突遭陌生男子以𠝹刀襲擊，導致四肢及額頭受傷。不過，警方其後調查發現，女事主說法與事實不符。據悉，女事主疑有精神病紀錄。

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報稱探望父親「遇襲」

35歲姓冼女事主報稱，當日到上址探望父親時，步出升降機後卻在走廊遭到一名陌生男子襲擊。事主不但遭陌生男子從後箍頸及掩嘴、撼頭埋牆，導致額頭受傷，另外更被對方以𠝹刀𠝹傷，當時由事主父親報警，她事後被送往威爾斯親王醫院治理。

經初步調查，警方昨日（21日）深夜11時公布調查進度指，相信女事主聲稱被一名男子襲擊的經過，與事實不符。據悉，女事主疑有精神病紀錄，懷疑傷勢因自殘所致。

誘發自殘傾向因素

對於一般人會故意傷害自己的原因，精神科專科醫生謝結儀曾受訪指，一些比較常見的因素包括：

使用錯誤方式應對情緒困擾及壓力

作為向外界發放求救的訊息

通過傷害行為試圖讓自己處於掌控者的角色

懲罰自己

緩解難以承受的緊張情緒

除了以上原因，當下以及過往不好的經歷都可能會導致人們產生自殘的想法甚至行為。這些經歷通常包括很多事情的日積月累，例如:

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由於這些事情對人本身的創傷都可能形成心理健康問題，因而導致衝動行為或難以控制情緒等的表現。



如何避免自殘？



在面對極大壓力或經歷困難的時刻，謝結儀醫生建議可以嘗試不同的方法去分散注意力，避免有自殘的想法及傾向。可以嘗試將自己的想法跟身邊的朋友、家人、社工或專業醫護人士分享。每個人也可以建立自己的方法去正面處理導致自殘傾向的情緒，例如可以在感到焦慮或傷心的時侯用一個安全的方式釋放及表達自己的情緒。

在有可能產生自殘行為之前，先讓自己停下來等一等，作一些分散注意力的事，如出外散步、聆聽輕鬆的音樂、或是進行一些自己感興趣又安全的活動，讓自殘的想法隨著時間消失。你亦可以在感覺焦慮不安的時侯，調整自己的呼吸以放鬆自己。在自殘甚至自殺的想法一直冒起，記得即時向專業人士求助，按照所訂下的計劃去逐步進行心理以及精神方面的治療。

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