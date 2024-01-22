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夫妻相處 | 月入近2萬全上繳妻子　人夫呻每日$50零用穿破內褲喊離婚

家事百科 13:27 2024/01/22

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男主外女主內，兩夫妻各司其職，一個家庭才能和諧。不過，近日有一名台灣人夫，將7萬多元（新台幣.下同，近2萬港元)的月薪全繳妻子，但妻子每天只給予他2、300元零用錢(約50至60港元)，令他無法社交，就連內褲破了也沒錢買，加上妻子不理家務令寓所髒亂不堪，又不讓他與兩個兒子親近，令他飽受精神及經濟上的折磨，因而向法庭申請離婚。

怨妻子掌財政沒錢使

綜合台媒報道，申請離婚的人夫是北市一名張姓警察，他2005年與妻子結婚後誕下2子，妻子沒有工作，家庭開支全他負擔，他月薪約7萬餘元，另有考績及年終獎金收入，但每月薪水到帳後就被妻子提領一空，每天只發給他2、300元(約50至60港元)，令他日常生活非常緊絀。

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張男向法庭指出，妻子沒工作卻不做家務，令家中凌亂不堪，又不讓他與2子親近，令他返家後沒半點家庭溫暖。加上細仔出生後，兩夫妻就分房至今，沒有正常的性生活，但妻子卻疑心他有外遇，經常對他惡言相對，導致他精神及經濟上飽受折磨。雖多次與妻子溝通，但對方卻沒有修補感情裂痕的意向，兩夫妻分居後更是不聞不問。

妻子反指夫奢侈欠債

但張妻卻反指丈夫因聚會頻繁，奢侈浪費，導致欠債200多萬，後來丈夫遵從其父母指示，將薪資帳戶、提款卡和信用卡交她保管，當時丈夫亦答應接受，並維持了10年。她指每月家庭開支逾10萬(約2.5萬港元)，丈夫的月薪不足維持，所以她才節衣縮食，她還將婚前存款補貼家庭，又要長輩接濟，更試過向哥哥借錢，日子才勉強撐下去。

張妻更指每日給丈夫的零用錢就是買煙、酒及檳榔的，自2016年8月起，丈夫薪金調整為每月2萬元，丈夫的社交費用由其薪金支付，不影響他正常社交。妻子更指自細仔出生後協商分房，但仍有性生活。至於家務她已盡量做，更指家中凌亂並非她一人的責任，夫妻應共同分擔。另張妻指，2019年她曾反對丈夫購買新車，丈夫才興訟，此事激怒她令她口出惡言後，丈夫便獨自離家。

法院審理後准許離婚

而張姓警察的母親表示兒子和新抱，感覺上是「新抱與孫子一國」，兒子自己1個人，新抱不讓孫子跟他親近，不停將他往外推，令他得不到家庭溫暖，甚至連他的內褲破了，新抱也不幫他買。

法院審理後，認為張男夫妻長期分房終至分居，婚姻關係名存實亡，張男請求離婚，即屬有據，他請求與妻子離婚為有理由，應予准許。可上訴。

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