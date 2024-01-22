浴室潮濕｜男生細菌感染重病入院　元兇驚揭為浴室粉紅漬　專家警告勿視而不見：可致尿道感染

浴室潮濕易滋生細菌。外國有學生就因受細菌感染入院，致病元兇竟是浴室洗手盆及浴缸邊緣位常見的粉紅色「霉菌」。有專家解釋指其真身實為細菌，它以肥皂及梘液裡面的脂肪為食，並且傾向於潮濕環境生長，故此在浴室內相當常見。

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健康專家Karan Rangarajan於其instagram分享影片，指愛爾蘭一名學生指其同學因疏於清潔浴室，最終被浴室裡面的「粉紅色霉菌」而染上疾病，最終入院。Karan解釋指浴室內常見的粉紅色污漬其實並非霉菌而是細菌，其中又以粘質沙雷氏菌（Serratia marcescens）最普遍。

以脂肪為食 浴室越濕越易滋生

Karan指這種細菌多生長在潮濕地方，並以肥皂、洗頭水裡面的脂肪為食，因而特別容易出現在滿佈蒸汽的浴室內。他進一步解釋，指一般人不易受粘質沙雷氏菌影響，只需避免入眼或接觸傷口即可；但對免疫系統低下人士而言，粘質沙雷氏菌就可能導致腸道、尿道或恐怖嚴重感染。要預防粘質沙雷氏菌，他建議浴室應保持乾爽及良好通風，例如每次洗澡後開窗或打開抽氣扇，並且定期清洗浴室。

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黑廁通風技巧

香港不乏「黑廁」單位，即廁所內並無窗戶，一般要依賴天花式及掛牆式浴室寶等抽氣系統抽走濕氣。網上裝修平台「裝修佬」就曾建議以下2大方法以改善黑廁潮濕問題：

選用強勁的抽氣系統就能改善過於潮濕的黑廁，記得需要定期保養及清潔，確保機能正常。

於春夏季的時候黑廁長開抽氣扇的習慣，避免等濕氣自然乾透。

消委會測試13款浴室暖風機

消委會曾測試13款浴室暖風機，當中包括窗口和天花型，以及只須插上電線即可使用的移動款式。結果發現有7款獲4分較佳評分；窗口式當中的「樂聲」獲較高總評分，安全性能表現亦理想；天花式的「三菱電機」、「KDK」、「Kohler」評分不俗，其中「KDK」售價較低；移動式裡面的「德國寶」、「樂信」及「伊瑪」評分較佳，性能以「德國寶」較好、「伊瑪」則售價較低。

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