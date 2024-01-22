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CEO媽媽︱考上港深3間貴族名校大女盼赴港升學　單身女CEO媽媽糾結：怕她太累

升學教育 10:47 2024/01/22

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單身女CEO葉海洋大女考上深港3間貴族名校，糾結要去讀哪一間。

內地女CEO葉海洋赴美買精子，先後誕下兩名5國混血女兒。而且她向來是出名的寵女狂魔，她不時在社交平台分享與兩名女兒的生活。近日，她表示6歲大女Doris獲得3間香港和深圳最好的國際學校取錄，糾結要讀哪一間，亦擔心女兒會因讀書壓力和競爭感到辛苦，但Doris意志堅持表示想赴港讀書，希望讀最好的學校。

近日葉海洋於社交媒體先後上載兩條影片，分享慶祝大女Doris的6歲生日，並宣布女兒獲得「人生第一張offer」，是獲得深圳貝賽思國際學校取錄。另一條影片，葉海洋表示女兒獲得香港兩間國際學校及一間深圳的國際學校取錄，糾結要讀哪一間。

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深圳國際學校年學費32萬

貝賽思國際學校（BASIS International School Shenzhen）在內地擁有6間分校，深圳校是BASIS集團第一所海外分校，開設學前至高中課程，高中開辦美國AP大學先修課程，其畢業生大學取錄成績亮眼，2020年畢業生中，68%學生被美國排名前30位大學取錄，逾9成畢業生被美國排名前50位大學取錄。

貝賽斯國際學校的學位競爭激烈，葉海洋透露，Doris需要通過3次面試才獲取錄，考驗孩子的表達能力、語言掌握能力、英文和數學能力，全程以英語進行。葉海洋坦言，自己在女兒面試時都相當緊張，原本沒有期望獲得取錄，但Doris卻非常淡定和自信，最終成功取得人生第一張offer，令她非常自豪。

深圳貝賽思國際學校是當地五大最貴國際學校之一，小學設5年課程，年學費為29萬人民幣 (約32萬港元），而初中年學費為30萬人民幣（約32.6萬港元）、高中為31.7萬人民幣（約35萬港元）。

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獲香港哈羅墨爾文取錄

葉海洋早前亦透露，帶大女來港兩間國際學校面試，包括香港墨爾文國際學校及哈羅香港國際學校。筆試部分涉及繁體字卷及簡體字卷，英文部分是自然拼讀及英文數學，還有生活自理能力，面試則以全英語進行，考理解和綜合能力。

哈羅香港國際學校採用英國課程，中學部學生修讀IGCSE及A-Level課程。校舍佔地3.8萬平方米，環境優美且有貴族氣氛，2023/24學年小一至小五學費為$185,680，另須付$60,000年度建設費（Annual Capital Levy），並設有個人及企業資本憑證（Corporate Capital Certificates）。

而香港墨爾文國際學校課程採用國際文憑組織（IB）的小學項目（PYP）、中學項目（MYP）及預科課程（DP）。2023/24學年小一至小六學費為$182,820，年度建設費（Annual Capital Levy）為$42,000，另設有個人和企業提名權（Nomination Rights）。

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大女盼赴港升學

由於Doris獲得這3所心儀學校取錄，葉海洋糾結要去哪一所就讀，於是跟Doris商量，Doris非常堅定表示，

想去最好的學校，就是香港的學校，不管有多難多「卷」（內地用語，意指競爭大），我都要去。

葉海洋表示，其實3所學校都是學業競爭很大的學校，她擔心Doris會很辛苦。她希望女兒不用太累，開開心心度過學生時代，做自己想做的工作，平平淡淡，不用像媽媽這樣賺這麼多錢。

她亦提醒女兒不用強撐，如果入學後發現太吃力，可以隨時轉去較輕鬆的學校，又或尋找其他出路。然而，Doris卻認為，小時候努力學習，長大後可以更輕鬆和自由，「我要把所有知識背在身上當備用」，又指「不管我累不累，我永遠不會放棄最好的學校」。

葉海洋表示，如果Doris赴港升學，雖然能體會多元化學習環境，但就要學粵語，而且兩名女兒都會住在香港，她在交通上就會很折騰，因她的公司在深圳，她必須每天回公司，變相要照顧女兒就要兩頭跑，有機會3天在深圳、4天在香港，而且Doris很多課程必須在內地完成，所以周五放學就要回深圳，這亦是她糾結是否真的要讓女兒赴港讀書的原因，

我女兒想卷自己，那我該怎麼辦？

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責任編輯：林愛娜

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