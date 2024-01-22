死性不改丨蔡卓妍借錢給好友後揭對方大話連篇　嫌疑人Steven錄音曝光：好頭痛

▲ Steven說：「人哋阿Sa又冇開名，啲人又過晒嚟係咁話我。」

張致恒（Steven）早前被女紋身師在IG公開追數，相信他都相當「頭痕」，而Steven過往都向不少娛樂圈藝人借錢，有指昔日同門師姐蔡卓妍（阿Sa）對他都相當幫忙！

在2022年，阿Sa在內地節目中提到自己二話不說借錢給好朋友，後來發現對方是講大話，一眾網民自不然把矛頭指向Steven！

有「爆料KOL」之稱的富二代Sean Lam，在IG限時動態中貼出Steven的錄音，他說：「人哋阿Sa又冇開名，啲人又過晒嚟係咁話我，我真係好頭痛！」

張氏一家丨張致恒隨前同門師兄Deep做地盤？ Steven以16字回應意向

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蔡卓妍借錢予Steven？

在22年的內地節目《她的雙重奏》中，阿Sa提到：「有一個很好的朋友，他問我借錢就說了一句他最近有點困難，然後二話不說我就去銀行，我就給他打款，後來我發現原來他在說謊，我就把他拉黑了，但是你已經知道這個人不會還你錢的了，我就直接把他刪掉了，我連錢都不要了，太生氣了。」

節目播出後，不少網民也猜測阿Sa所指的好友是Steven，有網民當時在Steven的抖音直播留言：「仲唔還錢畀阿Sa」、「點解你要呃阿Sa啲錢」、「快啲還錢呀」等。

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Steven：人哋阿Sa又冇開名

「爆料KOL」Sean Lam在昨日（1月21日）在IG限時動態公開數段錄音，Steven指：「唉，我而家好X煩，因為阿Sa之前做咗個節目，喺上海做咗啲訪問節目，話有個朋友借咗佢錢，然後仲要拉黑咗，冇再聯絡。跟住啲人個個就話係我，然後衝晒過嚟係咁叫我還錢畀阿Sa，嗰啲咁嘅嘢，唉，我好頭痛呀呢兩日。」

他又提到：「最煩係影響到我吖嘛！人哋阿Sa又冇開名，啲人又過晒嚟係咁話我，我真係好頭痛！」、「我爭佢10萬呀。」

另外，Steven在昨日（1月21日）晚上在IG限時動態內轉發語錄，為自己打氣，當中提到：「暫時的困難和低谷，只因上天對你另有安排，你要相信，否極泰來，寒冬過去必有暖陽」。

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