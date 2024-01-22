孕婦辛酸丨產婦一聲咳嗽20名醫護搶救6小時　揭現1致命併發症：如死神抽籤

▲ 產婦一聲咳嗽20名醫護搶救6小時，揭現致命併發症「羊水栓塞」。

女性懷胎十月過程辛酸，生產時更面臨併發症的風險。內地一名懷孕39周的孕婦在醫院待產時，突然發出一陣咳嗽，引起助產士的警覺，懷疑是「羊水栓塞」，20多名醫護隨即進行搶救，最終母子平安。

最新影片：

根據內地傳媒報道，懷孕39周的王女士在待產室時穿羊水，一分鐘後突然發出一陣咳嗽，引起助產士的警惕，認為有可能是羊水栓塞。羊水栓塞會導致產婦和胎兒缺氧，一旦缺氧時間過長，便保不住胎兒。醫護團隊隨即為王女士注射抗過敏藥物，並迅速將其送入手術室，成功分娩產下3.3公斤的男嬰。

但此時，王女士開始出現羊水栓塞的症狀，包括凝血功能障礙、血尿等。醫生隨即為王女士止血，又為她輸了約4000多毫升的血液，密切監察其生命跡象。經過20多名醫護人員近6小時的搶救後，王女士的情況開始穩定，其後被轉送至深切治療部（ICU），22個小時後，終於拔除插管，未有出現器官功能損傷。

湖北省婦幼保健院光谷院區產科主任醫師陳湘漪表示，咳嗽是羊水栓塞的一個前驅症狀，「因為一般情況下，如果我們不是感冒就不會出現咳嗽的情況」。報道又提到，羊水栓塞是產科突發、罕見且致命性的併發症，可導致產婦心肺等多器官功能快速快速衰竭及全身性凝血功能障礙，由於病情兇險、死亡率高，故被形容為「死神抽籤」。

拆解羊水栓塞病因

香港婦產科學院曾解釋，羊水栓塞是一種急性、突發、可以威脅母親和胎兒生命安全的分娩併發症， 它可以在產前、分娩中或產後不久引發心臟驟停和凝血功能障礙（出血性疾病）。

然而，這種併發症發生的機會非常低，根據一些流行病學研究顯示，羊水栓塞發生的機率約為每100,000名孕婦中有1至 8人。目前，羊水栓塞的發病機制仍不清楚，它可能是由羊水或胎兒鱗狀細胞進入母體循環而引起的，在自然或輔助分娩中皆可發生。

不過，一些流行病學研究的結果顯示，羊水栓塞發生的機會可能在某些醫療程序中略有增加，例如引產、真空吸引助產、產鉗助產、剖腹產等。 然而，在醫學上這些程序僅被視為「軟風險」因素，不是直接導致羊水栓塞的病因。

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick Whatsapp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

責任編輯：王明芳