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Twins演唱會｜歷年經典掀回憶殺　阿Sa阿嬌23年後再展側手翻【附頭場曲目】

娛樂 11:08 2024/01/22

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

《TWINS SPIRIT演唱會》啟動。

成軍22年，Twins於昨晚（1月21日）起展開一連14場《TWINS SPIRIT演唱會》，演唱會頭場蔡卓妍（阿Sa）、鍾欣潼（阿嬌）大唱多首歷年金曲，還再展出道時的經典側手翻，掀起觀眾回憶殺。

Twins作為2000年後的女團代表，至今出道已經踏入23年，阿Sa阿嬌在事業和感情都已經歷過不少階段，難得外表跟友情同樣不變，且經過歲月洗禮，已經成為一代樂迷的回憶。

《TWINS SPIRIT演唱會》

今次演唱會由最初原定開6場，反應熱列加至14場，唱至1月底，跟大家提早過年，從入場觀眾年紀觀察，似乎都是20至30歲多，相信都是當年讀書聽著Twins的校園歌，至現在出來社會工作，入場重尋少年情懷和集體回憶。

誠如Twins二人台上所言，她們都知自己年紀已不少（二人都已年過40了），確實未知以組合形式還可以唱多久，故每次開騷都視作最後一次，她們也知道代表了不少歌迷的青葱歲月，故每首歌都提示著大家的回憶，首首都是大合唱時段。

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由初出茅廬的孖妹，到千帆過盡的輕熟女，Twins訴說這22年的旅程，就像做夢一樣，回想經歷好多，好似發夢一樣，阿嬌台上感性道，因為有阿Sa，才能互相扶持走到今日，二人的友情，相信不是幾句預設好台詞可以交代，縱然二人不算精於詞令，但那份真誠友誼在眼淚中可以感受。

今次個唱有一些細節也值得讚賞，如邀來本地插畫師JasonTommy，為Twins設計了歷年的造型畫像，作t為歌曲的過場畫面，都見用心之處，觀眾入場可以細味。

成長情懷金曲

序幕的7首快歌medley，包括《明愛暗戀補習社》、《二人世界盃》、《愛情當入樽》、《ICHIBAN 興奮》、《盲頭烏蠅》、《跅 跅步哈姆太郎》，各有各的情懷代入位，難怪一開場已炒熱氣氛，兩人也重現《愛情當入樽》的經典側手翻，那些年的MV畫面再次浮現。

一系列成長情懷金曲，還有《我們的紀念冊》、《成長》、《我們的紀念冊》，以至多首由伍樂城創作的K歌如《眼紅紅》、《女校男生》、《 戀愛大過天》都唱盡大家的青春物語。

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頭場曲目

明愛暗戀補習社/二人世界盃/愛情當入樽/ICHIBAN 興奮/盲頭烏蠅/跅 跅步哈姆太郎/本小姐/花生騷/ 愛情突擊 /千金/ 幼稚園/ 我們的紀念冊/和平日/作詞人的錯/亂世佳人/飲歌/女人味/ 星星月亮太 陽/ 紅睡星/明日之後/下一站天后虚齢時代/成長/ 拍住 上/雙喜樓/BigHitsMedley：a)丟架/b ) 多謝失戀 C)朋友仔/d ) 傷心情歌/e) 女校男生/f) 朋友的愛/g ) 戀愛 大過天/風筝與風

記者：區家歷

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