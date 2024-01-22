樂壇天后丨容祖兒父親職業曝光　對方曾多次捲入負債風波現自力更新

▲ 祖兒的父親原來做呢樣嘢！

最近有指樂壇天后容祖兒父親容錦輝先生進駐內地社交平台，更以「輝哥」作為稱號，主要分享粵港澳跨境商務車的日常工作，他除了分享駕駛心得，亦分享自己從事這一行已超過16年。

容爸爸在分享的17條影片中不斷推介宣傳吸納客戶，不過見他上載的影片由去年7月22日直到8月15日，之後就沒有再更新。

樂壇天后丨容祖兒行蹤因「易通行」被外洩 網民：唔知係詐騙定係佢填錯電話

最新影片推介：黃心穎專訪

分享做司機點滴

容爸爸在去年7月發布身處於香港迪士尼的影片，影片中他全程坐在司機座駕，並說：「最近暑假送咗三個家庭嚟迪士尼玩，如果有需要去迪士尼玩，我由內地點對點送到屋企。」之後又發布一系列有關機場及往返內地接送的影片作宣傳。

另外的影片他更接受訪問大談做司機的生涯點滴，並面向鏡頭作出自我介紹：「我叫Michael，行內人都叫我輝哥，我進駐中港澳客運已經超過16年，我哋團隊超過100架商務車。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

有苦有樂

他指自己2008年開始做中港包車業務：「我一直都喺呢個行業冇離開過，嗰陣時啱啱回歸中央都推行咗自由行，我個朋友有一日就叫我接佢落嚟香港，嗰陣朋友就覺得好神奇好多嘢問，傾咗好耐，原來好多內地嘅同胞對香港都好陌生。」

問到他入行多年的辛酸史，他坦言十分辛苦：「每一日坐喺架車入邊，係辛苦㗎！但係因為我鍾意去接觸新嘅事物，去接觸不同嘅人，我喜歡開車嘅感覺，所以樂在其中。」又指最大的期望是讓大家認識香港的飲食文化和特色。

母女關係要好

其實祖兒多次在訪問提及自己是單親家庭成長，與母親相依為命生活，亦公開感謝對方在其人生道路上擔任明燈，讓她成為更勤奮、正直、值得人尊重的人，並坦言能夠成為母親的女兒感到十分驕傲。

在2014年，母親不幸患上三期癌症，祖兒立即決定停工半年，守候在她身邊陪伴她其完成整個抗癌治療過程，即使有傳祖兒停工少賺千萬，不過見到母親能夠康復過來，一切都非常值得，足見母女感情要好。

▲ 祖兒與母親關係好。

與父親劃清界線

在過去容爸爸多次捲入負債風波，當時欠錢街招貼滿祖兒住所一帶引起全城關注！祖兒經理人霍汶希（Mani）曾向傳媒披露，祖兒父親已經簽下承諾書認索款，並承諾不再滋擾祖兒及索取利益，並公告祖兒與父親正式劃清界線，日後祖兒不會為父親作任何回應及負上責任。

在2022年，祖兒亮相內地節目《牧野家族》，更罕有提及父親，她稱兩人已經沒有聯絡，並指希望她的父親是一個負責任的人。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R