懷孕知識丨責怪老婆「懷孕愛喝飲料」影響兒子下體尺寸　婦科醫生1句反駁人夫：先檢討自己

▲ 人妻在兒子出世後，發現其生殖器似乎特別迷你，被丈夫責怪在懷孕期間喝太多飲料，吸取太多塑化劑所致。(iStock圖片)

不少孕婦在懷孕期間口味出現變化，對某類食物、飲品特別喜愛。然而一名人妻在兒子出世後，發現兒子的生殖器似乎特別迷你，被丈夫責怪在懷孕期間喝太多飲料，吸取太多塑化劑所致。為此，婦科名醫蘇怡寧在社交平台回應，直言孩子生殖器的大小，其實跟這件事較有關係。

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婦科名醫蘇怡寧在社交平台Facebook專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」發文，稱早前有一名人妻提問關於兒子生殖器官大小的話題，該名人妻私訊醫生請教「小男嬰的雞雞，真的會因為我懷孕天天喝飲料，受塑化劑影響比較小嗎？」，由於該人妻在懷孕期間天天喝飲料，結果兒子的生殖器好像比較小，其丈夫更怪罪她不忌口，經常碎碎唸她害兒子被塑化劑影響。

對此蘇醫生一語道破，「雞雞大小遺傳佔很重要一部分」，這個回答讓人妻一聽即大吐苦水，直言「我就說遺傳，他說屁啦」，蘇醫生更接著補刀，關於生殖器大小的原因很多，但不要動不動就怪別人，先檢討一下自己，直言「這種就叫情緒勒索」，更稱該抱怨的應是這位人妻才對。

▲ 蘇醫生解釋，其實關於生殖器的大小，最大關係是遺傳。(Facebook「蘇怡寧醫師愛碎念」專頁)

蘇醫生解釋，其實關於生殖器的大小，最大關係是遺傳，而長期過度暴露塑化劑確實會影響生殖器的發育，重點在長期跟過度，基本上塑化劑就是總量暴露的問題，始終影響因素還有很多，若求安心應越少暴露越好。

一眾網友事後熱議，笑言「小嬰兒生出來就很大的話也是很可怕」、「這還真是我第一次為塑化劑感到無辜」、「所以結婚前一定要先驗貨，有滿意再來考慮未來」、「所以老公也小嗎，好好笑哦」、「這就是標準的那種～壞的都像老婆，好的都像老公。」。

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責任編輯︰王明芳