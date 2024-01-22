  • 14°C
香港時間 : 2024122日 (週一) 18:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

懷孕知識丨責怪老婆「懷孕愛喝飲料」影響兒子下體尺寸　婦科醫生1句反駁人夫：先檢討自己

新手爸媽 18:17 2024/01/22

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

人妻在兒子出世後，發現其生殖器似乎特別迷你，被丈夫責怪在懷孕期間喝太多飲料，吸取太多塑化劑所致。(iStock圖片)

不少孕婦在懷孕期間口味出現變化，對某類食物、飲品特別喜愛。然而一名人妻在兒子出世後，發現兒子的生殖器似乎特別迷你，被丈夫責怪在懷孕期間喝太多飲料，吸取太多塑化劑所致。為此，婦科名醫蘇怡寧在社交平台回應，直言孩子生殖器的大小，其實跟這件事較有關係。

最新影片推介

湊得輕鬆啲
懷孕辛酸｜求子3年終如願卻患妊娠毒血症　KOL媽媽緊急剖腹產走出鬼門關

婦科名醫蘇怡寧在社交平台Facebook專頁「蘇怡寧醫師愛碎念」發文，稱早前有一名人妻提問關於兒子生殖器官大小的話題，該名人妻私訊醫生請教「小男嬰的雞雞，真的會因為我懷孕天天喝飲料，受塑化劑影響比較小嗎？」，由於該人妻在懷孕期間天天喝飲料，結果兒子的生殖器好像比較小，其丈夫更怪罪她不忌口，經常碎碎唸她害兒子被塑化劑影響。

對此蘇醫生一語道破，「雞雞大小遺傳佔很重要一部分」，這個回答讓人妻一聽即大吐苦水，直言「我就說遺傳，他說屁啦」，蘇醫生更接著補刀，關於生殖器大小的原因很多，但不要動不動就怪別人，先檢討一下自己，直言「這種就叫情緒勒索」，更稱該抱怨的應是這位人妻才對。

蘇醫生解釋，其實關於生殖器的大小，最大關係是遺傳。(Facebook「蘇怡寧醫師愛碎念」專頁)

蘇醫生解釋，其實關於生殖器的大小，最大關係是遺傳，而長期過度暴露塑化劑確實會影響生殖器的發育，重點在長期跟過度，基本上塑化劑就是總量暴露的問題，始終影響因素還有很多，若求安心應越少暴露越好。

一眾網友事後熱議，笑言「小嬰兒生出來就很大的話也是很可怕」、「這還真是我第一次為塑化劑感到無辜」、「所以結婚前一定要先驗貨，有滿意再來考慮未來」、「所以老公也小嗎，好好笑哦」、「這就是標準的那種～壞的都像老婆，好的都像老公。」。

1月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

hketApp儲積分換獎賞︰https://bit.ly/3ClEy1R

【名師試題教室】睇片連工作紙中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳

相關文章

家庭悲劇丨單親爸心臟病倒斃家中　2歲兒蜷縮屍旁活活餓死
12:59 2024/01/19
家庭悲劇丨單親爸心臟病倒斃家中　2歲兒蜷縮屍旁活活餓死
育兒經｜鋼琴老師以音樂改善SEN兒子情緒　執著性格有利鍛練出堅毅及專注力
17:41 2024/01/19
育兒經｜鋼琴老師以音樂改善SEN兒子情緒　執著性格有利鍛練出堅毅及專注力
靚媽精明眼｜冷鋒殺到1.23-1.24跌至8℃　消委會實測5款童裝保暖內衣越洗越暖
14:02 2024/01/19
靚媽精明眼｜冷鋒殺到1.23-1.24跌至8℃　消委會實測5款童裝保暖內衣越洗越暖

你可能感興趣

家庭悲劇丨單親爸心臟病倒斃家中　2歲兒蜷縮屍旁活活餓死
12:59 2024/01/19
家庭悲劇丨單親爸心臟病倒斃家中　2歲兒蜷縮屍旁活活餓死
育兒經｜鋼琴老師以音樂改善SEN兒子情緒　執著性格有利鍛練出堅毅及專注力
17:41 2024/01/19
育兒經｜鋼琴老師以音樂改善SEN兒子情緒　執著性格有利鍛練出堅毅及專注力
靚媽精明眼｜冷鋒殺到1.23-1.24跌至8℃　消委會實測5款童裝保暖內衣越洗越暖
14:02 2024/01/19
靚媽精明眼｜冷鋒殺到1.23-1.24跌至8℃　消委會實測5款童裝保暖內衣越洗越暖
兒童健康 網絡熱話 懷孕 醫生 塑化劑 飲品 Facebook 社交平台

最高瀏覽

逆轉人生｜日送200單外賣3年勁賺百萬　「跑單王」還債又買樓：努力大於一切
逆轉人生｜日送200單外賣3年勁賺百萬　「跑單王」還債又買樓：努力大於一切
渣馬2024丨洪永城太太挺孕肚完成10K賽　靚媽梁諾妍：只係想鼓勵媽媽們
渣馬2024丨洪永城太太挺孕肚完成10K賽　靚媽梁諾妍：只係想鼓勵媽媽們
急症室最長等候時間（01月22日 時間12:05）
急症室最長等候時間（01月22日 時間12:05）