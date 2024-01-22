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育兒心得︱4歲兒吃飯餐餐花逾1小時　爸爸出招更換一物20分鐘神速食完

育兒資訊 13:36 2024/01/22

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

一位日本媽媽為4歲的兒子太慢而煩惱，爸爸提出一個建議後，兒子竟乖乖吃飯，更食量大增。

不少家長都會煩惱小朋友食飯慢吞吞，日本一位媽媽為此事經常感到困擾，往往花上個多小時氹兒子吃飯。早前爸爸突然提出一個建議，竟成功讓兒子乖乖吃飯，更食量大增！

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這位日本媽媽在社交平台X分享，指本來4歲的兒子每次吃飯總要花1小時以上，令她十分困擾。而學過行為經濟學的爸爸提議不如「給他換一個大碗吃飯」。於是媽媽換了一個比平時大了2倍的碗，飯量依舊不變，兒子竟然20分鐘內吃完，還抱怨說：「太少了，想吃更多」。

事後媽媽猜測背後原因，認為兒子可能覺得原本的碗太小，讓他有種「吃不完」的感覺，感到有壓力而變得吃很慢。當媽媽換了大碗，兒子便有錯覺認為「飯量」變少了，自己很快就能吃完，不知不覺兒子便吃飯愈快且愈多。

家長大讚：學到了

帖文一出，引起不少網友討論。有家長表示「心理性視覺效應」、「學到了學到了，立刻給我家孩子試試看」，還有家長分享「我最近換小碗吃飯，就是因為大碗越吃越多」。更多網民留言點擊以下圖片：

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責任編輯：王明芳

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