兩性關係 | 被男友要求派$500利是給家人　女子困惑：不是婚後才這樣做嗎？

▲ 女子被男友要求新年派$500利是給其家人，為此而感到困惑。

拍拖的男女一般到了農曆新年，就會到對方的家中拜年，是一種禮貌式的拜訪，當然賀年糖果或禮物是少不了的，不過，近日有一位台灣女網友在網路上發文，指與男友拍拖3年，與對方的家人亦十分熟落，原本她計劃過年時帶禮盒和果籃拜訪男友家人，但想不到男友卻向女方提出封利是給家人，讓她感到十分困惑，於是上網詢問︰「這樣合理嗎？」

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男友嫌送禮盒不夠誠意

女網友在《Zuvio》網站上發文，指與男友拍拖3年，因為兩家人住得近，僅10分鐘車程，所以她平日亦經常上男友家中，與他的家人十分熟稔，儼如一家人。男友的媽媽邀請她初一到家裡開年，女網友本來打算當天買定果籃和禮盒拜訪，但男友卻突然提前表態，希望女友封利是給家人︰

因為我們還沒出社會，是否可以包個紅包，意思是爸媽各包2000。（約港幣498元）

女網友聽完覺得很別扭，反問︰「這不是結婚之後才會這樣做嗎？我其實有準備水果跟其他東西要給你爸媽，這樣就好了吧」，但男友卻表示︰「只送那些感覺有點沒誠意耶⋯畢竟是過年，通常會直接包紅包，這樣比較好」，還指妹妹也要派「我妹妳隨便包個1200給她就好」，讓她困惑問網友「啊⋯⋯是這樣嗎？連他妹我都要包紅包嗎？我們才差2歲而已耶？」

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