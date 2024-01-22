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名人母校｜Twins同是單親家庭成長　鍾欣潼名校畢業蔡卓妍母校將停辦

升學教育 13:39 2024/01/22

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正舉行演唱會的Twins同是單親家庭成長，鍾欣潼於名校九龍真光中學畢業，而蔡卓妍的母校玫瑰崗中學即將停辦。

【Twins演唱會/名人學歷/蔡卓妍/鍾欣潼】Twins昨日（21日）展開一連14場《TWINS SPIRIT演唱會》，年過40的鍾欣潼（阿嬌）和蔡卓妍（阿Sa）依然活力十足，唱盡歷年金曲掀起觀眾回憶。阿嬌和阿Sa為人也相當念舊，即使已名成利就，也盡力回饋中學母校，阿嬌曾捐助支持母校九龍真光中學發展，學校亦把其中一間課室以她命名作為答謝。

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Twins演唱會｜阿Sa自責不孝

41歲的阿Sa形象樂觀開朗，阿Sa曾在內地綜藝節目《因為是朋友呀》中表示，雖然父母早年離婚，但依然「富養」她，視她為掌上明珠，從小給她最好的東西，所以她一直都覺得自己幸福。她又曾在內地節目《她的雙重奏》中否認自己家境富裕，中學時期她爸爸因沒錢要典當金手鏈，以換錢給她去燙頭髮，她回想起也覺得自己不孝。

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Twins演唱會｜玫瑰崗即將停辦

而阿Sa的母校玫瑰崗中學早前宣布，在2025/2026學年結束後會停辦中學部。阿Sa在社交平台上載了自己的學生照片，以及在60周年回校留影的照片，她憶述在玫瑰崗的日子非常開心，充滿美好的回憶，「緬懷過去，我在玫瑰崗中學就讀的歲月，感到無比開心，充滿甜蜜的回憶。」

玫瑰崗中學60周年校慶時，阿Sa曾返母校慶祝。（IG圖片）

當中阿Sa最難忘師生情及一起成長的同學，每個老師都對同學愛護有加，對於母校即將停辦，阿Sa感到相當惋惜及唏噓，希望教育局能為玫瑰崗所有師生安排一所合適的校舍，讓其母校繼續作育英才，承傳師生互愛，互信及互勉的精神。玫瑰崗中學多年來為社會培育了不少人材，包括名人校友如張國榮、梁家輝、陳慧琳等。

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Twins演唱會｜阿嬌1歲喪父

現年43歲的阿嬌則在節目《因為是朋友呀》中，談及童年生活時非常感慨，阿嬌認為自己沒有童年，令阿Sa和同是單親家庭長大的容祖兒（Joey）非常錯愕。阿嬌稱進入娛樂圈後，才開始她的生命。

阿嬌爸爸在她1歲時已經過身，對爸爸認識不多，只知道他患上肝病，不肯打針食藥，年僅24歲便英年早逝，遺下當年只有20歲的媽媽。

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Twins演唱會｜捐助母校建音樂室

阿嬌在節目中解釋，由於媽媽很年輕時已經懷孕，所以不太懂得怎去照顧和教育小朋友，媽媽一直忙於打工和拍拖，根本無瑕照顧她，迫於無奈將她變「人球」，交由親友輪流照顧，包括爺爺嫲嫲。有段時期，媽媽更將她交託一個寄養家庭，兩母女每星期只能見面一次。

由於不斷搬屋，令她從幼稚園到小學9年間轉7次校，交不到朋友。直到升上名校九龍真光中學，她的讀書生涯才穩定下來。畢業後阿嬌沒有忘本，與母校仍保持緊密聯絡，早年更捐款給母校建設音樂室，命名為「鍾嘉勵校友室」，而鍾嘉勵是阿嬌的真名。教過阿嬌的老師讚揚她學生時代很乖巧，尤其田徑出色，是體育老師的愛將，阿嬌現每兩三年都會回母校一次。

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責任編輯：林綺玲

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