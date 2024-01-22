無煙城市丨「咪點我」化身神探偵破煙害奇案　互動劇場教育兒童辨識煙草禍害

▲ 主禮嘉賓邀請同學加入成為「咪點我」的夥伴，承諾堅拒吸煙，並肩負宣揚無煙信息的使 命，鼓勵身邊的吸煙人士戒煙。(有關機構提供)

香港吸煙與健康委員會今年在學校互動教育巡迴劇場，推出全新劇目「無煙偵探社」，由無煙代言人「咪點我」擔綱演出，化身神探帶領主角偵破煙害奇案，重點教育兒童辨識煙草禍害，並鼓勵身邊人戒煙。

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委員會於上週六(20日)舉行社區劇場，約200名嘉賓到場觀賞，當中包括校長、家長、學生，以及家校合作及社區組織代表。香港吸煙與健康委員會主席湯修齊表示，社區劇場目的是讓家長和社會各界了解學校的煙害教育，從而共同推廣無煙生活。今個學年更特別於劇中介紹三手煙禍害，讓學生了解吸煙後殘留在頭髮、衣服及環境的煙草化學物同樣危害健康。他稱「期望將無煙信息傳遞予親朋戚友，鼓勵吸煙的親友戒煙，一同建立無煙家庭，共建無煙香港。」

委員會一直以學校互動教育巡迴劇場，作為預防兒童及青少年吸煙的重點教育及宣傳活動之一。過去逾20年先後於全港小學舉辦約2,200場表演，逾62萬位學生及教師觀賞，深受學界歡迎。

今個學年的學校互動教育巡迴劇場將由教育局協辦，並與iStage劇團合作。「無煙偵探社」以戲劇形式演出，配以朗朗上口的主題曲和互動環節，透過生動有趣的形式向小學生傳達無煙信息。

無煙代言人「咪點我」更會飾演神探咪點我，與小女孩露露和神探Search並列主角。劇情講述城市內的居民健康狀況日益惡化，露露的母親也是其中一名受害者。神探咪點我帶領露露和神探 Search 偵破煙害奇案，並揭露煙草商的伎倆。在調查過程中，露露和神探Search學習到吸煙和另類吸煙產品的禍害，並帶出三手煙的危害，以及家人和朋友的支持對成功戒煙的重要性。同學可透過學習資源套、短片及網上遊戲等，獲取更多煙害資訊，承諾建立無煙家庭。

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責任編輯︰羅嘉欣