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網絡熱話｜24歲仔考齊牌照立志做保安　過來人勞碌大半生忠告：做懶個人咁就一世

家事百科 18:12 2024/01/22

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

24歲仔發求職帖應徵做保安，網民反應兩極。

不少人都會在退休後做保安員，工作量不大，又可以維持退休後「有飯開」。近日，一名24歲青少年立志要做保安，剛考齊牌照的他，便在社交平台上發求職帖，想入行做「實Q」（保安員）。

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24歲轉行做保安

該名事主於Facebook群組「全港保安招聘站security recuit」發文，透露自己24歲，剛考齊保安證書和保安人員許可證，想找8至12小時的固定更保安工作，理想工作地區為九龍東或港島東，並表示自己剛轉行，沒有相關的工作經驗，隨時可以返工。

網民勸：出面大把機會

求職帖文一出，不少網民認為事主尚年輕，不建議入行做保安，可以應徵更高等級的工作，抑或讀書進修：

24歲，去揾管理公司應徵助理物業主任，跟著讀書，將來有機會升到區域經理，為甚麼只揀保安員這條路呢？

另外，有網民指保安是懶人的工作，若事主習慣後便難以翻身，轉做其他工作，「咁後生揾第二樣，做懶個人返唔到轉頭」、「學門手藝好過啦，咁後生做保安，懶咗好難翻身」、「咁年輕就入保安行業？做保安除非學歴很高及有經驗嘅人才做管理階層，但以你來講，唔好浪費時間」。

入行保安辛酸史 有人歡喜有人愁

有網民則以自身經歷，分享當保安員大半生的經驗，當中卻有人歡喜有人愁。有網民稱享受做保安，人工不低，且最重要是「做得開心就好，學到嘢就好」、「我18歲出嚟做保安，今年61，我由後生做起，一路做到經理級」、「有朋友由年輕做到退休，兒女雙全，好多年前做月入三萬以上嘅機場保安經理」。

另一方面，亦有網民道出辛酸史，慨嘆自己因做保安，混混噩噩度過了一生，「我23歲做保安，已50了，雖然已是經理，但揾唔到咩錢，2萬幾，不過可以5天工作，紅日放假，日日9至6，大公司福利，算係咁，做懶晒個人，咁就一世啦」。

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責任編輯：王明芳

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