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急性心臟病｜教仔做功課暴怒「獅吼」 37歲女心口劇痛揭主動脈撕裂 醫生警告4類人高危：死亡率極高

都市病 12:14 2024/01/22

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不少父母教導子女功課時相當「勞氣」，但小心暗藏健康風險！內地便有一名37歲媽媽教導兒子功課時，疑因情緒太激動而被激到「心裂」，需即時送院搶救。有醫生指主動脈撕裂是一種急性心臟病，死亡率十分高，其症狀與其他心臟病發的症狀十分相似；而主動脈撕裂的最典型症狀是劇烈胸痛，患者會感覺到有一股力道向上撕扯胸腔。

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綜合內媒報道，江蘇連雲港市一名37歲育有兩孩的趙姓女子，於1月13日的晚上為就讀4年級的小兒子補習數學功課時，因即使講解了無數遍兒子仍不明白，令本來有血壓高的她相當抓狂，血壓再度飆升。當她忍不住暴怒「獅吼」時，瞬間便感到胸口有點痛，還喘不上氣。

趙女於是呼喚就讀6年級、於鄰房溫書中的大兒子「接力」教導弟弟，自己則坐梳化休息。惟當她觀望兩兒的情況，發現依舊「雞同鴨講」、答非所問，便站起來想再次入「戰場」插手；未料胸口卻突然撕裂般劇烈疼痛，令她渾身大汗、無法活動。眼見母親狀況不對勁，兒子們隨即致電父親及報警。趙女被緊急送往醫院搶救，證實是心臟大血管撕裂，是A型主動脈夾層。由於病情十分危急，她立即被轉送往連雲港市第一人民醫院心外科，並進行手術。

手術中，醫療團隊一打開心包，血便即時噴出。他們發現趙女主動脈夾層內有大量新鮮血栓，其心臟的升主動脈後壁有約2厘米大小的破口。經過7個多小時，才成功令趙女轉危為安；術後第3天轉入普通病房，目前還在接受治療中。

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主動脈撕裂致命率高

本港心臟科專科醫生梁永雄早前接受訪問指出，主動脈撕裂是一種急性心臟病，死亡率十分高，其症狀與其他心臟病發的症狀十分相似，而主動脈撕裂的最典型症狀是劇烈胸痛，患者會感覺到有一股力道向上撕扯胸腔。

他表示，高血壓患者的血管內膜已經退化及十分脆弱，故若受到突如其來的刺激時，血管內膜有機會撕裂，令血液湧入內膜中的裂孔，進入血管壁，並將血管內膜和中層撕開，從而造成主動脈撕裂，屬於高危一族。

4類高危人士

急症科專科醫生司徒敬豪亦曾指出，一旦發生主動脈撕裂，24小時內未獲處理即會致命，上年紀男性如突然覺得腰、臀或胃劇痛，有可能出現血管爆裂的徵兆，應盡快求醫。另外符合以下條件者亦屬高危，建議上年紀男性每年做身體檢查，監察血管有否出現阻塞，及早發現以免出現爆血管情況：

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腦出血｜教女兒做功課太勞氣　40多歲女頭痛作嘔揭腦中風　醫生警告中風年輕化拆解高危因素【附4大症狀】

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