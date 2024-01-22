病毒浪接浪｜氣溫急降明多區低見5°C　專家警告小心「三疫夾擊」　未來一兩個月或現新一波疫情

本港己進入冬季流感高峰期，天文台預測本港本周氣溫驟降，明日（23日）市區氣溫最低7°C，新界再低兩三度，部分地區更低見5、6°C，其中打鼓嶺最低僅得3°C。港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華日前表示，預期本港未來一兩個月或出現新一波疫情，而且3、4月為合孢病毒高峰，再加上流感及新冠，恐現「三疫夾擊」情況。

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未來一兩月恐再現疫情

天文台預測，強烈冬季季候風正為廣東沿岸地區帶來顯著較涼的天氣。今日市區氣溫由初時約15°C顯著下降至今晚約10°C，新界再低幾度。明日天氣嚴寒，風勢頗大及有幾陣雨，市區最低氣溫降至大約7°C，新界再低兩三度。隨後一兩日天氣持續寒冷。

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港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅及港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華，昨日（21日）就疫情趨勢及疫苗接種策略舉行記者會。關日華指出，隨著社會全面復常，市民抗疫意識有所減低，加上氣轉冷及農曆新年社交活動增加，預測本港未來一兩個月本地或出現新一波疫情。

專家：兒童感染流感可致死

關日華前日（20日）亦在電台節目上指，本港兒童近期感染流感和新型肺炎入院個案增加，他表示：「不同類型病毒一浪接一浪，沒有停止。作為兒科醫生便知道接下來有流感。真正看到很多流感重症、新冠重症，另外加上我們預計3、4月將有合孢病毒高峰，所以流感加上新冠，再加上合孢病毒，這個『三疫夾擊』絕對不是簡單情況。」

因此，他呼籲家長盡快為子女接種流感和新冠疫苗，避免「三疫夾擊」導致重症。他又提到部分家長低估流感病徵，令兒童接種疫苗情況不理想。他提醒，無接種疫苗的兒童感染流感後，有機會併發重症，最壞情況可出現腦炎及神志不清，導致腦部損害甚至死亡。

籲接種科興市民「溝針」

特區政府早前引入兩款針對XBB變異病毒株的mRNA疫苗（復必泰和莫德納）。孔繁毅昨日表示，研究顯示接種XBB疫苗加強劑後，體內抗體水平會顯著增加，亦能有效預防目前流行的XBB變異株。

他建議，除非曾經因接種mRNA而有過敏狀況，否則之前接種科興的市民，可考慮「溝針」接種第三代mRNA疫苗；如曾接種mRNA疫苗，則應接種莫德納（Moderna）XBB疫苗。他指出，多個研究均顯示接種混合疫苗非常安全，且接種混合mRNA疫苗的群組在針對不同病毒株的成效都較好，市民可因應個人身體狀況選擇合適的疫苗。

據衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，本港以下人士應優先接種季節性流感疫苗：

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出現3種情況應即入院

本港家庭醫生林永和曾接受訪問時指出，一般感冒、流感和新冠肺炎的症狀非常相似，例如咳嗽、發燒、流鼻水等，但流感症狀一般來得比較急速，

「可能原本好健康，短短幾個小時就發高燒四肢無力，咁就有較大機會係感染流感而非一般感冒。」

林醫生提醒甲型流感有機會引致嚴重併發症，最嚴重可引致死亡，建議一旦出現感冒病徵後應盡快求醫，如出現以下情況應考慮立即入院：

含氧量持續低於95／心跳持續在每分鐘100下以上

出現抽筋／持續嘔吐

神志不清／步履不穩

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