【區議會選舉】涉轉載貼文煽惑他人投無效票　女文員認罪囚2個月緩刑2年

▲ 東區裁判法院。（資料圖片）

51歲女文員涉於區議會選舉期間，透過Facebook群組轉載已被取消資格的前區議員李文浩發布貼文，以煽惑他人於選舉中投無效票。涉案女文員今（22日）於東區裁判法院承認1項煽惑另一人投無效票罪。裁判官判刑時指，投票為市民的權利及公民責任，公平選舉建基於誠實，而被告行為打擊公平性，社會不能接納，判囚2個月，惟考慮到被告過往沒有刑事紀錄，緩刑2年。

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被告楊詩頴（51歲），報稱為文員，承認1項在選舉期間內藉公開活動作出煽惑另一人投無效票的非法行為，違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》第27A(1)(b)條。控罪指，被告於2023年12月4日至2023年12月10日期間在香港，在2023年區議會一般選舉中藉公開活動作出非法行為，即使用「EstherSwYoung」名下的 Facebook 帳戶，在一個名為「西環變幻時」的Facebook 群組上，展示一篇日期為同月3日的貼文，煽惑在選舉中投票的另一人以下述方式處置發給該另一人的選票，即任何致使該選票在該選舉中，根據任何選舉法被視為無效的方式。

案情指，被告於2023年12月3日使用Facebook個人帳戶，轉載前區議員李文浩Facebook帖文，內容為「作為最後一屆民選議員，我有責任再一次呼籲大家，請唔好用任何方式參與呢一次區議會選舉….」，被告另加上文字說明叫人於選票上寫上姓名和身份證號碼。被告於7天後被捕，在警誡下表示得知在選票上填寫姓名及身份證號碼，會令選票無效。

辯方求情指，被告因本案情緒受到困擾，亦對自己的愚蠢影響社會而深感歉意。裁判官判刑時指，投票為市民的權利及公民責任，公平選舉建基於誠實，而被告行為打擊公平性，社會不能接納，遂將被告判囚2個月，考慮到被告過往沒有刑事紀錄，緩刑2年。

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記者：梁錦麟