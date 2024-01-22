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臨時劫案丨家棟定欣首次合作演夫妻　被鵬哥問候駁嘴反擊

娛樂 12:42 2024/01/22

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林家棟與胡定欣在《臨時劫案》首次合作

賀歲片《臨時劫案》今日（1月22日）發放最新海報，當中郭富城（Aaron）手執武器，聯同林家棟、任賢齊乘坐cute版的士出發，惡鬥一班小偷大賊。

戲中演悍匪的郭富城在廟街引發械劫，誤打誤撞牽扯了的士司機林家棟、安老院長任賢齊介入劫案，二人獲悍匪Aaron臨時聘請擔任兼職悍匪做世界，將成為龍年最具娛樂性話題電影。

臨時劫案丨郭富城自薦配假牙晒胸肌　封閉廟街7日實景拍攝槍戰戲

《臨時劫案》海報

玩玩具槍盡顯童心
 
3位主演日前忽發奇想，創作射擊壞人遊戲，盡顯童心，家棟拿起玩具槍，射擊印上戲中反派角色的膠杯，但似乎欠射擊天份，要由Aaron親身示範使用玩具槍，而小齊則入戲慨嘆不懂，當家棟學懂百發百中，Aaron就為他送上公仔以示鼓勵，不過就像戲中角色一樣，依Aaron要求收禮物要講多謝，二人經過一輪爭持，最終家棟屈服講多謝，當然以上都是三人提早向大家拜年的惡搞片。

家棟拍攝開槍戲經驗豐富，現實在片場幾乎成為槍械導師，不少演員向他請教開槍技考、擎槍姿勢。

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被盧海鵬問候

家棟指，今次《臨時劫案》是新鮮喜劇題材，不單是黑色幽默，重點更說出男人之苦，他說：「今次我、小齊、城城，在《臨時劫案》中飾演3位面對難題的中年男人。」

飾演角色「笠水」的家棟笑言：「笠水這個字眼幾得意，形容驣驣震、驚死，去到一定的年紀，就知道自己能力，好多時膽量越來越細，唔敢博，俾人形容為笠水，因為太多負擔，其實係好多人嘅寫照。」

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盧海鵬在戲中飾演家棟爸爸，家棟少不免遭爸爸問候，家棟笑言：「好耐之前同鵬哥合作過，佢真係好有爸爸風範，佢教仔每一次都問候，其實我見到佢係開心，佢越問候得多我就越開心，因為代表佢有火，嗰種衝擊真係既愛且恨，通常兩父子都係咁， 無仇不成父子，呢個係佢嘅風格。我哋未到佢個年紀，未必了解得咁深，佢會提出意見，出嚟效果唔錯。」

至於如何面對鵬哥的問候？家棟笑言：「敞開心扉任佢問候，不過我有駁過佢嘴，反而係佢笠水。其實佢唔鍾意人支吾爾對，只係想有更清晰的答案。」

與定欣首次合作
 
家棟今次與胡定欣首次合作，演夫妻之餘，定欣更是懷孕，家棟覺得有趣。

至於與小齊、城城合作，亦是興奮，家棟說：「與城城合作很多，已有默契。同小齊已經有6、7年冇合作，期待之餘，大家出奇地合拍， 我同小齊每日在現場都好開心，不單止萬歲，對角色的要求，大家配合，我怎樣做佢怎樣做，有一齊爆肚，係一個好好玩嘅過程，希望將來有機會再合作。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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