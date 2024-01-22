政府筍工︱5份政府文職月薪最高可達60K　一文睇申請方法+入職條件

▲ 5份政府文職月薪最高可達60K，一文睇申請方法及入職條件。

【政府工/公務員/文職/招聘/搵工/筍工】公務員事務局一般職系處招聘中心在去年10月成立，截至12月底，3個月已收到約1.6萬份申請，當中包括7千份助理文書主任（ACO）、5千份文書助理（CA）以及4千份二級私人秘書（PSII）職位申請，當局目標預計在2月發出第一批聘任信。政府職位深受打工仔歡迎，TOPick便精選了5份政府文職筍工，月薪由1.47萬至6萬元不等，有職位的最低學歷要求僅需中四程度，不妨參考。

最新影片：

1. 政府新聞處 助理新聞主任 (一般工作)

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2. 政府各局及部門 助理文書主任

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3. 政府各局及部門 文書助理

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4. 政府各局及部門 二級私人秘書

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5. 在職家庭及學生資助事務處 行政助理

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以上為5份職位空缺的薪酬、截止申請日期、入職條件、職責及申請方法，各位如有興趣申請，記得留意截止申請日，不要錯過！更多資訊詳【見此】。

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責任編輯：王明芳