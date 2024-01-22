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職安真漢子︱吳浩康腳踏實地做地盤唔想借錢　阿Deep回望：低潮係自己帶畀自己

娛樂 13:56 2024/01/22

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阿Deep加油啊！

現年40歲的吳浩康（Deep）離開英皇娛樂後，初為人父的Deep現時「仔細老婆嫩」，為賺錢養家更到地盤工作，獲不少網民好評，形象來一個大逆轉！

阿Deep早前現身Youtube頻道「BBO | Black Box Office」的節目《地球人生活指南》，接受主持人混血肥仔訪問，剖白自己寧做地盤也不問人借錢的原因，他更回望過去：「我嘅低潮全部都係自己帶畀自己，自己搞出嚟。」

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阿Deep：都係拍戲辛苦

阿Deep指現時星期一至四返地盤，每天要在清晨5時45分起床才可享受早餐me time。

他坦言，以往純粹做歌手也可以很疲累，「我無嘢撈啫，如果講環境惡劣，都係拍戲辛苦。大家以為啲明星可以好好坐喺度食飯，你要好明嘅明星先可以，如果唔係，都係沙塵滾滾，都係好惡劣。」

吳浩康：「都係拍戲辛苦。」（影片截圖）

暖男爸爸唔想借錢

阿Deep指自己年紀越來越大、面皮越來越薄，「唔係咁想用借錢或者其他方法去度過呢一個monent，會介意第日個仔聽返啲咩說話，佢冇話過『老竇，你去借錢畀我買尿片呀』，佢冇嗌過，係唔係先？我唔可以喺佢冇得揀嘅時候，用養育佢嚟做一個名義去借錢。未可以透過唱歌去搵錢，我咪做住其他嘢去搵錢囉。」

他指自己過往負責搭架工程，負責亞博東大堂維修。

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過往太順暢就「出事」

16歲參加《新秀》、2003年簽約英皇，阿Deep的星途相當順暢，他說：「所以就會覺得好多嘢好容易，因為生活太順暢、太好玩，所以就年少輕狂」。

他更曾在2004年因藏有危險藥物罪名成立，他回望：「因為我嘅低潮全部都係自己帶畀自己，自己搞出嚟。所以又係一個仆完再仆、仆完再仆嘅人生階段裡面。」

吳浩康：「我嘅低潮全部都係自己帶畀自己。」（影片截圖）

返地盤只為出糧

阿Deep在2023年3月參與第一個工程，直至11月才拍片公開事件，他解釋親自拍片原因：「好多人影，影到我都覺得煩。人哋會講你係公眾人物，影吓你預咗㗎啦，係唔犯法啫、係預咗啫，但係唔代表舒服。」

他續說：「如果我冇公開講過你哋就好似發現新大陸咁，我公開講咗佢，等你哋唔使咁好奇。」

他直言自己在地盤工作只為出糧：「冇為過大家要對我有睇法，要扮嘢嘅話，我使乜霉咗咁多年至去做。有啲人話我扮做，我直程覺得睬你都嘥氣，如果你話搵到份工俾我扮做，但係有糧出，真係不妨pm我。」

吳浩康直言自己在地盤工作只為出糧。（影片截圖）

對於有人指他在地盤工作都只是「hea做」，他回應：「我同你交代嚟做咩呢，講真你又唔係出糧俾我嗰個，hea唔hea認真係同合作嘅人交代，如果呢一班人話我hea，我就真係會檢討。」

另外，阿Deep指香港75%藝人的收入不如一個地盤工人，指我們要欣賞香港藝人在如此辛苦的情況下依然在捱。

「只會用一啲實際嘅方法，實踐佢出嚟」

直言自己沒想過放棄，最近有網友跟阿Deep說：「好欣賞你，你終於醒喇！唔發明星夢啦」，而他回應說：「我做呢份工就係為咗搵多啲錢嚟支持我嘅明星夢。我都同佢講，對唔住我係未醒嘅，我唔會醒，我只會用一啲實際嘅方法，實踐佢出嚟。」

阿Deep說最初他去找地盤工時，上司故意派十分辛苦的工作給他當到達潑水音樂節開工時，對方說：「估唔到你真係嚟喎，我買重你唔嚟。」

曾有建築商邀請他做annual dinner嘉賓，他稱：「好開心，成件事係好溫暖嘅。建築公司office的嘅人問我，問我會唔會有Fans舉牌，如果冇，我哋要做。」

阿Deep得知有人要為他舉粉絲牌，他就說：「我跑山跑幾個返嚟俾你。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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