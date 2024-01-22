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緋聞女王丨遭網民「踩場」留言狂讚陳自瑤　蔡思貝受緋聞所累被內地網民討厭

娛樂 13:26 2024/01/22

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蔡思貝不獲內地網民喜愛！

憑參選香港小姐而入行的蔡思貝喪吸負評，去年初，內地網民力捧蔡思貝為「大灣區最討厭視后」！

這股內地「反思貝」風愈來愈厲害，近日無綫高層樂易玲開通「小紅書」帳號，既然有人留言建議樂小姐「別找蔡思貝演戲，內地人不喜歡她，會影響收視率」，結果有逾1.5萬人點讚。

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網民洗版式狂讚yoyo

蔡思貝日前於抖音分享數張美照，當中網民湧往其帳號留言大讚陳自瑤，以及為yoyo打氣加油。當中包括：「不要看這幫噴子的評論！！！你就是最美的！！！我永遠支持你！！！加油！！陳自瑤！！」、「YOYO好靚女，陳自瑤加油」、「陳自瑤我愛你」和「永遠支持陳自瑤」

但亦有網民撐蔡思貝，當中有人留言：「有些人真是好無聊，不喜歡就劃過，還跑到人家抖音下面ky，蔡思貝做錯了什麽？沒有一點實錘的事一直網暴她。」和「好好生活，不要被網暴侵害」。

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香港小姐丨蔡思貝短裙look探訪長者被批評 　入行後負評連連感慨未能百分百做自己

緋聞累事形象不討好

另外早前內地歌手閻璽於抖音上載一短片，他找來蔡思貝拍攝關懷長者短片，惟網民繼續追擊蔡思貝，對方問樓主：「你居然是找蔡思貝?」，雖然棲主回覆：「她在做公益，幫助老年人，值得點讚的。」，網民卻狠批：「最惡心的心機女，」和「3觀不正，只是利用公益洗白吧」

事實上，早前部分網民把討厭蔡思貝的四大原因列出，其中一條「死因」，是蔡思貝多年來未擺脫到與人夫王浩信的緋聞，去年於新劇《廉政狙擊》又再度合作。

此情不再！（網上圖片）

被封TVB「人肉發電廠」和「姣精」的蔡思貝，曾有多達15段緋聞，當中包括羅子溢、鄭俊弘、沈震軒、溫家偉、周志文，可說桃花不絕。

當中最轟動的是2017年拍攝《踩過界》時被指搭上王浩信，傳聞劇組相約一起打邊爐時，王浩信跟蔡思貝卻走入VIP房並鎖門，消失長達十多分鐘。之後，有媒體拍得王浩信座駕駛入蔡思貝的香閨，密會兩小時。

雖然王浩信強調無做出對太太不忠的事，惟其後傅出他跟陳自瑤鬧離婚，原因是男方異性緣太勁。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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