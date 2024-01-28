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兩性關係 | 發現46歲母親婚外情 兒子悉真相陷兩難局面

休閒消費 18:57 2024/01/28

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現今科技發達，為人類通訊帶來很多方便，但另一方面亦因為上網及手機的訊息，令不少出軌男女無所遁形。近日就有台灣男子，用家中電腦上網時無意中發現46歲母親的社交帳戶未登出，好奇下看母親與友人的話題，竟揭發她偷嗒24歲小鮮肉，令他十分驚愕，惟有在網上平台徵求網友意見。

台灣一名男子近日使用46歲母親的電腦時，無意中發現母親的LINE帳號沒登出，好奇下翻閱她與友人的對話，竟發現母親經常出入健身室，是因為與一個24歲小鮮肉偷情。他得悉後太震驚，於是在社交平台發文求助。

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發現母親出軌對話

兒子表示父母年齡相差6歲，婚姻多年感情早已淡如水，母親雖然已步入中年，但每天都到健身室操練，所以仍保持着魔鬼身材及年輕的樣貌，但他意想不到是母親竟情迷的小鮮肉，竟與他同齡，他擔心父親會發現此事，感到非常困擾。

兒子爆母親出軌小鮮肉跟自己同齡。(示意圖)

兒子指父親雖然經常出外應酬，但他深信父親絕不會有婚外情，他發文向網民求助，網友紛紛回應，不少網民叫他詐作不知，不要插手父母感情事，「大人的世界很複雜，不少夫妻為了家庭和小孩，雖然感情已淡化，但仍然保持表面的完整」。

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