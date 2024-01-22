星二代丨張靖跳舞表演勁有自信　遺傳父母藝術細胞跳唱了得

▲ 張靖好叻女！

張繼聰與謝安琪（Kay）的女兒張靖向來甚有表演欲，非常熱愛跳舞，近年更不時出外表演，相當叻女。

大晒囡囡跳舞

今日（22日）Kay在社交網分享一系列張靖台上跳舞照，並留言：「同一班同學仔又出動去表演喇！個個咁落力演出，全部都超可愛，自信滿滿嘅眼神，比陽光更耀眼。想唔想睇跳舞video？俾啲歡呼聲嚟聽吓先吖！」

相中可見，張靖跳得十分投入，有板有眼，眼神充滿自信，隔着個Mon也能感受到她多麼享受在這個舞台。

其實阿聰曾指囡囡很享受跳舞，為了有好的演出，從來不怕辛苦，成日都會在家中不停練習，絕對是一個出色的表演者。

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遺傳父母優良基因

6歲的張靖可謂遺傳了父母的藝術細胞，跳唱了得，在其5歲的幼稚園畢業禮在台上表演了MIRROR成員Anson Lo的《Megahit》，跳起上來有板有眼，絕不怯場。

當時Kay在社交網連環公開女兒的舞姿，竟然與自己平時在舞台上的模樣非常相似：「係基因囉，我意思係搞笑方面！平日唔係咁覺嘅，我跳舞嗰陣時就比較明顯，Ok Ok，妹妹係型嘅，我係搞笑嘅！ 」

阿聰亦大讚女兒站上舞台非常有自信：「五歲人仔第一次上台表演，完全冇怯場，仲話好享受，妹妹叻叻！」年紀小小，已經充滿節奏感，相當厲害！

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