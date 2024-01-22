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天文台．冬天保暖｜今晚市區低見10℃　暖爐放一個位置暖全屋　一個睡眠姿勢避免「咳醒」

都市病 17:00 2024/01/22

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天文台今早（22日）發出寒冷天氣警告，預料今日多雲有雨，稍後天氣轉冷，今晚市區氣溫低見約攝氏10度，明日更跌至僅7度，未來數日天氣持續寒冷。

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天文台表示，強烈冬季季候風影響正為廣東沿岸地區帶來顯著較涼的天氣，市區氣溫由初時約15度顯著下降至今晚約10度，新界再低幾度，高地可能會結冰，其中打鼓嶺更低至6度、石岡7度，流浮山、大埔、沙田8度。

明日（23）天氣嚴寒，風勢頗大及有幾陣雨，市區最低氣溫約7度，新界再低2、3度。隨後一兩日天氣持續寒冷，預料周三（24日）及周四（25日）市區最低氣溫分別為8度及11度，至周五才稍為回升至13至18度，但預料本周後期早上仍然相當清涼，周末及下周初有雨。

本港分區天氣預測：

  • 1月22日分區天氣。（天文台圖片）
  • 1月23日分區天氣。（天文台圖片）
  • 1月24日分區天氣。（天文台圖片）
  • 1月25日分區天氣。（天文台圖片）
  • 1月26日分區天氣。（天文台圖片）
  • 1月27日分區天氣。（天文台圖片）
  • 1月28日分區天氣。（天文台圖片）

九天天氣預報

兩種保暖法寶慳電夠暖

嚴寒之下家家戶戶都出盡法寶保暖，更有不少人都會長開暖氣禦寒，不過卻會令電費增加。前天文台台長林超英曾經Facebook專頁分享，保暖同時慳錢的關鍵是只暖自己身體附近的空氣，不要浪費能量把全屋加暖。他指日間穿保暖衣物是首選；至於睡眠時就用「能量」為被窩加暖，亦可用暖水袋或電熱床墊。

林超英指其中一個實用的傳統方法是放暖水袋在被窩，但有人覺得古老或煲水很麻煩，故也可選擇使用「電床墊」，使用時放在墊褥上、床單下，電力製暖，睡前先開數分鐘加暖被窩，上床後電床墊隔著床單溫暖背後，避開鑽入冰凍被窩的感覺，身體覺得溫暖時就可以關掉。

他又比較不同製暖方法的用電量，包括暖水袋、電床墊、暖風機、充油式暖爐、冷暖兩用空調製熱。

1. 暖水袋：每晚電費$0.14

容量以1公升計，由攝氏20度加熱至100度需要8萬卡路里，相當於336千焦耳，電水煲的發熱效率約80%，所需電能是420千焦耳，等於約0.12kWh，kWh即口語的「一度電」，電費（九龍）現時一度約1.2元，煲水裝入熱水袋電費成本約0.14元，價錢不算高，一般基層市民都能負擔得到。

2. 電床墊：每晚電費$0.14

他以家中舊電床墊為例，功率60W，1小時用電0.06kWh，即約216千焦耳，如上床前後用1小時，起床前用1小時，則每晚用電0.12kWh，電費0.14元，與暖水袋打成平手。而新一代電床墊功率可低至20W以下，用電甚至比暖水袋少，不過電床墊價錢相對較高。

3. 暖風機/充油式暖爐：每晚電費$30+

功率通常2,000至3,000W，是電床墊的數十倍，而且因為必須把整個房間加熱才能令人感到暖意，需時甚長，不能待需要溫暖時才開，大部分人不知不覺就會讓暖風機或暖爐整晚開著，一夜8小時用電達20kWh，電費30多元，是暖水袋和電床墊160倍以上。

4. 冷暖兩用空調製熱

一匹空調理論上用電735W，網上資料稱製熱比製冷用電多，當1,000W計算，開1小時用電1kWh，一夜8小時用電8kWh，比暖風機和充油式暖爐少，但仍達暖水袋和電床墊60倍以上。

林超英指根據以上數字，減碳取暖以暖水袋和電床墊為首選，以價錢計則以暖水袋優勝，其他選項既花錢又耗電，而且製造大量二氧化碳，他認為可免則免。

日本節目教4大禦寒貼士

日本節目《日本人の3割しか知らないこと》早前曾分享4個寒冬小知識，提醒如將暖爐放在房間中央反而會降低保溫效果，隨時越用越冷；洗熱水澡時亦應先沖洗一個部位，以免出現熱休克。

1. 暖爐不宜放廳中央

不少人會將暖爐放在房間或客廳中央，意圖令整個空間均勻受熱，但這樣做暖爐釋放的熱力會混合外面進來的冷空氣，大大降低保溫效果，隨時越用越冷。正確擺放暖爐的位置應該是靠窗，這樣暖爐釋放的熱力能阻隔外來冷空氣，令空間溫度更快提升，房間亦能更均勻地變暖。

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2. 洗澡不應直接沖洗接近心臟位置

由於熱水和空氣溫度相差太遠，冬天洗澡時容易因劇烈溫差而導致熱休克甚至致命，故此應先沖洗遠離心臟的地方，例如手腳，先讓四肢血液回流到心臟，預防出現熱休克。

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3. 側睡以免「咳醒」

冬天喉嚨容易因乾燥痕癢不適，甚至在半夜咳嗽，節目有醫生就建議，側睡可減少口水和鼻水倒流，避免刺激氣管導致咳嗽，減低「咳醒」機會。

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4. 冬天更容易蛀牙

冬天天氣乾燥，口腔會減少口水分泌，令細菌更容易滋生形成蛀牙，故應定期接受牙科檢查，亦要多喝水增加口水分泌，防止口臭和蛀牙。

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