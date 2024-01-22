兒童保暖丨天氣嚴寒明日市區氣溫低見7°C　幼兒穿衣保暖攻略6要點防嬰兒猝死症

▲ 幼兒穿衣保暖攻略，6大要點防嬰兒猝死症。

【天氣/寒冷天氣/保暖/禦寒】大寒過後氣溫急降，天文台預料，明日（23日）天氣嚴寒，市區最低氣溫約7度，本周後期早上仍然清涼。為抵禦寒冷天氣，不少家長都會為孩子增添厚衣，但若然穿太多、保暖過度，隨時適得其反。TOPick整合兒科醫生和中醫意見，拆解嬰幼兒穿衣攻略，以及6大防止嬰兒猝死症要點。

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台灣兒科醫生巫漢盟曾在Facebook專頁分享嬰幼兒3階段的穿搭參考，因孩子在不同年齡的耐熱耐冷程度不同，加上活動能力愈來愈高，故穿搭需按孩子年齡調整。

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0至1歲：怕冷又怕熱

巫醫生表示，由於嬰幼兒調節室內室外溫度的能力較差，對冷熱認知較明顯，因此要特別注意穿衣量。當中「0至1歲嬰兒」怕冷又怕熱，在家可內穿棉質透氣連身衣或內衣，下身再穿一條長褲。至於外出時，可內穿長袖連身衣或內衣，外面再穿一件連身衣，再加外套、襪子及小帽子。

1至3歲：精力旺盛易流汗

至於「1至3歲幼兒」因活動力旺盛，且容易流汗，故內衣要注重透氣度和方便性，居家可穿上下截衣服，適時加對襪保暖。外出時，內衣要透氣棉質，外添一件內有抓毛或厚上衣，最外層穿羽絨或厚外套。褲子則建議穿內有抓毛的長褲，或長褲加打底褲，視情況再加頸巾。

4至6歲：宜多層穿搭方便活動

巫醫生指「4至6歲兒童」相對活動能力更高，應一層層穿搭。居家除了穿純棉內衣，外層穿多件長袖衣服，必要時加件背心。出外則應穿內衣、內有抓毛的長袖、背心和外套；褲子則建議厚長褲或有抓毛長褲，方便活動。

1招判斷是否夠暖

由於每個小朋友的體質有異，以上只作參考，巫醫生指出最簡單的方式就是大人穿幾件，孩子就穿幾件。家長要確認孩子是否穿著合適，可以摸摸孩子的頸背，感覺溫暖就表示剛好。若摸起來很熱甚至流汗，則表示穿太多；若摸起來很涼，則是穿太少，需要添加衣物了。

保暖過度恐致出疹

本港註冊中醫師馬琦傑亦曾於Facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」提醒嬰幼兒保暖要適可而止，否則可大可小，隨時出現皮膚問題，嚴重更可引發嬰兒猝死症。

3歲以下的嬰幼兒因體溫調節中樞未完全發育，身體對外界溫度變化的調節能力差，如穿太多衣物，可能增加流汗的機會，而嬰兒汗腺較窄，當大量汗水與皮脂分泌物容易阻塞，導致出疹。

馬醫師又指出，冬天最危險就是過熱的衣著、過多被蓋及室溫不當，因在BB長時間睡眠，環境若過於溫暖悶熱，有機會讓嬰兒呼吸出現問題，增加了嬰兒猝死症的發生機率。

「保暖啱啱好」6大重點

1. 保持家中室溫約24至25℃，加上相對濕度控制在60%。

2. 盡量減少在戶外逗留的時間。

3. 外出時透過衣物加強保暖，尤其頭部及腳部。

4. 早產BB更要注意，因早產嬰皮下脂肪不足，難以維持體溫，因此需要做足保溫工作，以維持體溫的穩定。

5. 使用暖器機時，會使空氣變得乾燥，所以最好在室內放一大盆水或使用加濕器，維持空氣的濕度，以免引起皮膚或呼吸道問題。

6. 測試BB體溫時，不要觸摸手腳，因為手腳冰冷程度作判斷並不準確，摸頸後或身體比較合適。當然用探熱針就最準確。緊記嬰兒體溫宜維持在36.5至37.5℃。

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責任編輯：王明芳