兒童健康丨百分百純果汁很健康？　哈佛研究破解健康迷思

▲ 兒童每日飲用最少一杯百分百純果汁，有機會造成體重增加，長期恐有致肥等慢性病風險。(iStock圖片)

不少兒童不喜歡進食水果，部分家長選擇以百分百純果汁代替。然而美國哈佛醫學院一項最新調查發現，每日飲用最少一杯百分百純果汁，有機會造成體重增加，長期恐有致肥及患上慢性疾病等風險。

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既然水果對身體有益健康，為何以水果製作的百分百純果汁卻是一種慢性健康陷阱？美國有線電視新聞網（CNN）早前報道，美國哈佛醫學院（Harvard Medical School）醫學教授暨哈佛大學陳曾熙公共衛生學院（Harvard T.H. Chan School of Public Health）流行病學和營養學教授魏勒特（Walter Willett）表示，果汁有個根本的問題，就是食用量，若以這種方式進食水果，兒童很易過量。

教授魏勒特舉例說明，一般兒童多常會一次進食三個橙？但一杯純橙汁就相當3個橙，並可在1、2分鐘內喝完，甚至會再飲多杯，以這種飲用方式會令人增加很多卡路里，導致血糖飆升。而長期血糖水平過高，會出現胰島素阻抗、代謝症候群、糖尿病、心臟病、肥胖或其他慢性病。

美國印第安納大學（Indiana University）醫學院醫學與分子遺傳學教授暨附屬萊里兒童醫院（Riley Hospital for Children）小兒糖尿病計畫主任韓農（Tamara Hannon）直言，除非孩子無法忍受以一般方式食用蔬果，否則以健康的角度來說，真的沒有理由用果汁替代完整蔬果。

根據美國國家營養指南，青少年和成人每天飲用百分百純果汁不應超過約237毫升，並且不應視果汁為健康的解渴方式。

那吃水果和喝果汁有何差別？

韓農續指，吃蘋果不會使血糖突然飆高，因果糖會緩慢釋放到血液中，相反喝蘋果汁卻會讓血液即時充滿果糖：「血液不能含有大量的糖，這對器官來說是危險的。因此身體有很多機制讓血液快速擺脫糖分，以保持我們的血糖正常。」

此外，做過相關研究的哈佛大學陳曾熙公共衛生學院營養學系研究科學家馬里克（Vasanti Malik）指出，喝果汁對健康的影響不只關於血糖。他表示：「以固體形態吃進卡路里，大腦更能夠記錄下這些卡路里並因此調整你的進食。」若是喝進這些卡路里，大腦有可能感覺不到飽肚訊號，於是又會開始吃東西。

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責任編輯︰羅嘉欣