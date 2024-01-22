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山姆直通巴｜$35北上掃貨快閃優惠　山姆專線直通巴買去程送回程

親子好去處 16:50 2024/01/22

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

KKday推出山姆專線直通巴來回快閃優惠，平均每人$35/程。（KKday圖片）

新年將近，山姆超市成為了不少港人辦年貨的地方。近日，KKday新推出了跨境直通巴士專線往返龍崗星河COCO Park山姆超市，大家可以盡情掃貨，輕鬆將年貨帶回港！

最新影片推介：

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懷孕辛酸｜求子3年終如願卻患妊娠毒血症　KOL媽媽緊急剖腹產走出鬼門關

KKday推山姆跨境直通巴 設多個香港往返點

KKday推出香港來往深圳龍崗星河COCO Park 山姆前超市的跨境直通巴士，提供多個香港市區站點往返深圳龍崗星河COCO Park山姆超市，包括鑽石山（荷里活廣場）、油麻地上海街（港鐵A1出口）、尖沙咀（中港城）及沙田（希爾頓中心）往返深圳龍崗星河COCO Park。

點擊圖片放大
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另外，KKday由即日起更推出買去程送回程的快閃優惠，每人只需$70便可來回深圳至香港，平均每程$35！準備到山姆掃貨的大家，千萬不要錯過！

【KKday快閃優惠】買去程送回程
銷售日期：即日起至1月25日 23:59
使用日期：2024年1月23日至2月29日
價錢（3歲或以上）：
$70/人起（原價$140）
行李規限：
標準行李

  • 體積最大規限55cmx45cmx20cm (即22吋x18吋x8吋)
  • 重量最高規限為10kg(即22lb) 

手提行李

  • 體積最大規限為37.5cmx25 cmx15cm (即15吋x10吋x6吋)

購買連結：【按此】

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責任編輯：王明芳
 

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