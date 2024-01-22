源生罪丨吳卓羲到港九多家戲院謝票　Dear Jane成員Tim驚喜現身即場唱主題曲

▲ 《源生罪》謝票

電影《源生罪》主角吳卓羲、張建聲、陳紫萱、導演岑嘉彦、編劇兼演員岑尚哲在剛過去的周六及周日一連兩天巡迴港九多家戲院進行謝票，連客串演出的Dear Jane成員黃天翱（Tim）與楊潮凱亦驚喜現身。



《源生罪》團隊與觀眾作近距離接觸，分享拍攝點滴。首先，戲中飾演女主角契哥的吳卓羲忍不住自嘲「又再演警察」，引來粉絲的笑聲：「成部電影就是一個『愛』字。故事是圍繞我們一家人，把一個很重要的訊息帶給觀眾，希望大家看完之後推介給親朋戚友，入場支持我們。」

飾演二哥的張建聲在戲中是硬朗的黑幫，戲外卻愛搗蛋，一時想獻唱主題曲，一時又想一句劇透！非常搞笑，最後亦認真呼籲：「看完之後，希望觀眾幫我們分享一下這齣電影，你們的口碑對我們很重要。記得多點陪家人食飯！」

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清唱幾句《因愛而來》

而Tim客串演女主角的未婚夫，同時唱電影主題曲：「這套電影分享一個非常有愛的故事，希望大家感受得到。片尾主題曲《因愛而來》是Dear Jane 原創，其實已經儲起很久，一直未遇到合適機會採用。直到跟導演Kelvin及填詞人鄭敏討論後，大家都一致認為這首歌猶如為這齣電影度身訂造一樣合適。」他亦即席清唱了幾句《因愛而來》以饗歌迷。

楊潮凱則自爆自己的角色主要功用是追殺女主角，同時要與張建聲的角色發生一些關係，表示：「這套電影可以令觀眾反思家庭在心中是甚麼位置。」

難忘與曾江合作

關鍵人物、女主角陳紫萱感觸表示《源生罪》是導演、編劇和自己的第一次，說到哪一埸戲最深刻：「跟曾江叔在醫院的一場對手戲最難忘，曾江叔不但影響了戲中的雪兒，也啟發了戲外的我。另外也很期待觀眾能看到電影最後一幕我的演出。」

岑尚哲一身兼數職，既是本片的編劇又是演員，同時兼任謝票場的司儀：「我在戲中飾演阿力，幫吳卓羲一起查案。戲中形象跟現在很不同，請大家留意！」

最後，導演岑嘉彥總結道：「多謝所有演員們付出很多，成就了這部電影。這部電影結合了懸疑與親情，不同於現在最流行著重寫實的劇情片，想以更富有電影感的藝術手法去寫家庭的故事，在市場上是比較少有，希望能帶給觀眾新鮮感而得到接受與喜愛，讓香港電影有更多不同類型的作品都有生存空間。」

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