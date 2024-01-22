官津中學丨全港90間熱門Band 1英中升大學率 呢間中學7成畢業生入三大
【Band1中學/官津中學/英中/入U率】學生在公開試成績及入升讀大學比率，是不少家長為子女揀中學的參考指標之一。TOPick根據「全港‧升中一家長互助群組」的資料，整理了全港93間熱門Band 1官津英中的入大學比率及本港三大取錄百分比。
Facebook群組「全港‧升中一家長互助群組」根據學校報告或網站資料，整理了2023年全港中學DSE成績表現數據分析檔案，當中包括各校的聯招學位課程取錄比率、入讀本地及海外大學學士學位比率、本地大學學位取錄及三大取錄百分比等，不過並非每間學校都公布全部數據，大多僅公布其中一至兩項資料。
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在93間熱門Band 1官津英文中學中，有52間公布了聯招學位課程取錄比率，當中16間學校的比率達9成以上，當中以聖公會曾肇添中學的97.7%最高，其次是香港道教聯合會鄧顯紀念中學（97.3%）及聖公會林護紀念中學（97.2%）。
有48間中學公布了畢業生的三大取錄百分比，三大是指香港整體收生成績最高的院校，包括香港大學、香港中文大學及香港科技大學。三大取錄百分比最高為瑪利諾修院學校(中學部)，達73%，另有9間中學比率達6成以上，包括皇仁書院、香港華仁書院、嘉諾撒聖瑪利書院等。
港島區熱門中學
中西區
|學校
|聯招學位課程取錄比率
|入讀大學學士學位比率#
|本地大學學位取錄*
|三大取錄百分比
|聖士提反女子中學
|93%
|97%
|56.25%
|高主教書院
|75%
|65%
|聖嘉勒女書院
|69.61%
|聖類斯中學
|63.1%
|36%
灣仔區
|學校
|聯招學位課程取錄比率
|入讀大學學士學位比率#
|本地大學學位取錄*
|三大取錄百分比
|香港華仁書院
|87.69%
|65%
|皇仁書院
|69%
|聖保祿學校
|72%
|47.4%
|香港真光中學
|95%
|聖公會鄧肇堅中學
|82%
|嘉諾撒聖方濟各書院
|58.33%
東區
|學校
|聯招學位課程取錄比率
|入讀大學學士學位比率#
|本地大學學位取錄*
|三大取錄百分比
|庇理羅士女子中學
|92%
|43.4%
|張祝珊英文中學
|89.4%
|61%
|香港中國婦女會中學
|88%
|53.4%
|筲箕灣官立中學
|55%
|港島民生書院
|83%
|嘉諾撒書院
|53.85%
|61.1%
|57.27%
南區
|學校
|聯招學位課程取錄比率
|入讀大學學士學位比率#
|本地大學學位取錄*
|三大取錄百分比
|嘉諾撒聖心書院
|67.7%
九龍區熱門中學
深水埗區
|學校
|聯招學位課程取錄比率
|入讀大學學士學位比率#
|本地大學學位取錄*
|三大取錄百分比
|中華基督教會銘賢書院
|64.6%
|41%
|寶血會上智英文書院
|89.7%
|聖母玫瑰書院
|80%
油尖旺區
|學校
|聯招學位課程取錄比率
|入讀大學學士學位比率#
|本地大學學位取錄*
|三大取錄百分比
|嘉諾撒聖瑪利書院
|97%
|67%
|真光女書院
|78%
|伊利沙伯中學
|88.28%
|87.5%
|50%
|華仁書院(九龍)
|87.69%
|65%
|聖芳濟書院
|73%
|68%
|循道中學
|64.3%
|51.5%
|中華基督教會銘基書院
|64.6%
|30%
黃大仙區
|學校
|聯招學位課程取錄比率
|入讀大學學士學位比率#
|本地大學學位取錄*
|三大取錄百分比
|保良局第一張永慶中學
|93.2%
|58.6%
|德愛中學
|69%
|保良局何蔭棠中學
|87%
|中華基督教會協和書院
|71.9%
九龍城區
|學校
|聯招學位課程取錄比率
|入讀大學學士學位比率#
|本地大學學位取錄*
|三大取錄百分比
|嘉諾撒聖家書院
|70%
|旅港開平商會中學
|94%
|80%
|64%
|瑪利諾修院學校(中學部)
|90.5%
|78.1%
|73%
|東華三院黃笏南中學
|81.9%
|華英中學
|81.3%
|82.2%
|57.9%
|民生書院
|75.2%
|28.5%
|何明華會督銀禧中學
|79.1%
|九龍真光中學
|89%
|90%
|香港培道中學
|69.4%
|63.5%
|16.7%
|基督教女青年會丘佐榮中學
|68.8%
|50%
觀塘區
|學校
|聯招學位課程取錄比率
|入讀大學學士學位比率#
|本地大學學位取錄*
|三大取錄百分比
|聖言中學
|74.2%
|順利天主教中學
|85.4%
|26.8%
|中華基督教會蒙民偉書院
|70%
|57.14%
|新生命教育協會呂郭碧鳳中學
|63.6%
|62.6%
|聖若瑟英文中學
|44.5%
新界區熱門中學
屯門區
|學校
|聯招學位課程取錄比率
|入讀大學學士學位比率#
|本地大學學位取錄*
|三大取錄百分比
|保良局百周年李兆忠紀念中學
|81.6%
|56.5%
|保良局董玉娣中學
|94.5%
|79.3%
|34.6%
|順德聯誼總會梁銶琚中學
|70.4%
|36%
|馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學
|84%
|90%
|宣道會陳瑞芝紀念中學
|87%
|38.1%
|順德聯誼總會譚伯羽中學
|70.3%
元朗區
|學校
|聯招學位課程取錄比率
|入讀大學學士學位比率#
|本地大學學位取錄*
|三大取錄百分比
|基督教香港信義會元朗信義中學
|86.1%
|90.3%
|天主教崇德英文書院
|93.9%
|89%
|57.6%
|趙聿修紀念中學
|67.5%
|62.6%
|30.9%
|新界鄉議局元朗區中學
|80.8%
|50.4%
|中華基督教會基元中學
|69.31%
|43.75%
|東華三院盧幹庭紀念中學
|62%
|元朗商會中學
|50%
葵青區
|學校
|聯招學位課程取錄比率
|入讀大學學士學位比率#
|本地大學學位取錄*
|三大取錄百分比
|聖公會林護紀念中學
|97.2%
|62.26%
|佛教善德英文中學
|88.1%
|東華三院陳兆民中學
|76.9%
|75%
|21.3%
|順德聯誼總會李兆基中學
|83.8%
|保祿六世書院
|76.8%
|25%
|中華傳道會安柱中學
|65%
|保良局羅傑承(一九八三)中學
|58.1%
|17.1%
|中華基督教會全完中學
|43.75%
荃灣區
|學校
|聯招學位課程取錄比率
|入讀大學學士學位比率#
|本地大學學位取錄*
|三大取錄百分比
|荃灣官立中學
|94.2%
|57.5%
|可風中學（嗇色園主辦）
|92.7%
|41.6%
|寶安商會王少清中學
|75%
|40.5%
北區
|學校
|聯招學位課程取錄比率
|入讀大學學士學位比率#
|本地大學學位取錄*
|三大取錄百分比
|香港道教聯合會鄧顯紀念中學
|97.3%
|63.06%
|東華三院甲寅年總理中學
|78.7%
|61.1%
|田家炳中學
|81.7%
|80%
|聖公會陳融中學
|72%
|25%
|風采中學(教育評議會主辦)
|86.7%
|東華三院李嘉誠中學
|72%
|40%
大埔區
|學校
|聯招學位課程取錄比率
|入讀大學學士學位比率#
|本地大學學位取錄*
|三大取錄百分比
|王肇枝中學
|81.1%
|74.5%
|恩主教書院
|80%
|90%
|聖公會莫壽增會督中學
|87.85%
|87.85%
|38.32%
|迦密柏雨中學
|93.9%
|44.9%
沙田區
|學校
|聯招學位課程取錄比率
|入讀大學學士學位比率#
|本地大學學位取錄*
|三大取錄百分比
|沙田培英中學
|93.8%
|71.9%
|54.05%
|沙田崇真中學
|78%
|95.9%
|91.9%
|46.3%
|浸信會呂明才中學
|93.1%
|76.9%
|42%
|聖公會曾肇添中學
|97.7%
|95%
|沙田蘇浙公學
|87%
|沙田循道衞理中學
|83.8%
|47.9%
|天主教郭得勝中學
|47%
|聖母無玷聖心書院
|90%
西貢區
|學校
|聯招學位課程取錄比率
|入讀大學學士學位比率#
|本地大學學位取錄*
|三大取錄百分比
|迦密主恩中學
|90.6%
|將軍澳官立中學
|47%
|27%
#「入讀大學學士學位比率」包括本地及海外大學學位
*「本地大學學位取錄」包括自資學位課程
數據來源為「2023 全港中學DSE成績表現數據分析檔案」，獲「全港‧升中一家長互助群組」授權轉載。
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責任編輯：林愛娜