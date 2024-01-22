官津中學丨全港90間熱門Band 1英中升大學率　呢間中學7成畢業生入三大

▲ 全港90間熱門英中三大取錄百分比及升大學率。

【Band1中學/官津中學/英中/入U率】學生在公開試成績及入升讀大學比率，是不少家長為子女揀中學的參考指標之一。TOPick根據「全港‧升中一家長互助群組」的資料，整理了全港93間熱門Band 1官津英中的入大學比率及本港三大取錄百分比。

Facebook群組「全港‧升中一家長互助群組」根據學校報告或網站資料，整理了2023年全港中學DSE成績表現數據分析檔案，當中包括各校的聯招學位課程取錄比率、入讀本地及海外大學學士學位比率、本地大學學位取錄及三大取錄百分比等，不過並非每間學校都公布全部數據，大多僅公布其中一至兩項資料。

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在93間熱門Band 1官津英文中學中，有52間公布了聯招學位課程取錄比率，當中16間學校的比率達9成以上，當中以聖公會曾肇添中學的97.7%最高，其次是香港道教聯合會鄧顯紀念中學（97.3%）及聖公會林護紀念中學（97.2%）。

有48間中學公布了畢業生的三大取錄百分比，三大是指香港整體收生成績最高的院校，包括香港大學、香港中文大學及香港科技大學。三大取錄百分比最高為瑪利諾修院學校(中學部)，達73%，另有9間中學比率達6成以上，包括皇仁書院、香港華仁書院、嘉諾撒聖瑪利書院等。

港島區熱門中學

中西區

學校 聯招學位課程取錄比率 入讀大學學士學位比率# 本地大學學位取錄* 三大取錄百分比 聖士提反女子中學 93% 97% 56.25% 高主教書院 75% 65% 聖嘉勒女書院 69.61% 聖類斯中學 63.1% 36%

灣仔區

學校 聯招學位課程取錄比率 入讀大學學士學位比率# 本地大學學位取錄* 三大取錄百分比 香港華仁書院 87.69% 65% 皇仁書院 69% 聖保祿學校 72% 47.4% 香港真光中學 95% 聖公會鄧肇堅中學 82% 嘉諾撒聖方濟各書院 58.33%

東區

學校 聯招學位課程取錄比率 入讀大學學士學位比率# 本地大學學位取錄* 三大取錄百分比 庇理羅士女子中學 92% 43.4% 張祝珊英文中學 89.4% 61% 香港中國婦女會中學 88% 53.4% 筲箕灣官立中學 55% 港島民生書院 83% 嘉諾撒書院 53.85% 61.1% 57.27%

南區

學校 聯招學位課程取錄比率 入讀大學學士學位比率# 本地大學學位取錄* 三大取錄百分比 嘉諾撒聖心書院 67.7%

九龍區熱門中學

深水埗區

學校 聯招學位課程取錄比率 入讀大學學士學位比率# 本地大學學位取錄* 三大取錄百分比 中華基督教會銘賢書院 64.6% 41% 寶血會上智英文書院 89.7% 聖母玫瑰書院 80%

油尖旺區

學校 聯招學位課程取錄比率 入讀大學學士學位比率# 本地大學學位取錄* 三大取錄百分比 嘉諾撒聖瑪利書院 97% 67% 真光女書院 78% 伊利沙伯中學 88.28% 87.5% 50% 華仁書院(九龍) 87.69% 65% 聖芳濟書院 73% 68% 循道中學 64.3% 51.5% 中華基督教會銘基書院 64.6% 30%

黃大仙區

學校 聯招學位課程取錄比率 入讀大學學士學位比率# 本地大學學位取錄* 三大取錄百分比 保良局第一張永慶中學 93.2% 58.6% 德愛中學 69% 保良局何蔭棠中學 87% 中華基督教會協和書院 71.9%

九龍城區

學校 聯招學位課程取錄比率 入讀大學學士學位比率# 本地大學學位取錄* 三大取錄百分比 嘉諾撒聖家書院 70% 旅港開平商會中學 94% 80% 64% 瑪利諾修院學校(中學部) 90.5% 78.1% 73% 東華三院黃笏南中學 81.9% 華英中學 81.3% 82.2% 57.9% 民生書院 75.2% 28.5% 何明華會督銀禧中學 79.1% 九龍真光中學 89% 90% 香港培道中學 69.4% 63.5% 16.7% 基督教女青年會丘佐榮中學 68.8% 50%

觀塘區

學校 聯招學位課程取錄比率 入讀大學學士學位比率# 本地大學學位取錄* 三大取錄百分比 聖言中學 74.2% 順利天主教中學 85.4% 26.8% 中華基督教會蒙民偉書院 70% 57.14% 新生命教育協會呂郭碧鳳中學 63.6% 62.6% 聖若瑟英文中學 44.5%

新界區熱門中學

屯門區

學校 聯招學位課程取錄比率 入讀大學學士學位比率# 本地大學學位取錄* 三大取錄百分比 保良局百周年李兆忠紀念中學 81.6% 56.5% 保良局董玉娣中學 94.5% 79.3% 34.6% 順德聯誼總會梁銶琚中學 70.4% 36% 馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學 84% 90% 宣道會陳瑞芝紀念中學 87% 38.1% 順德聯誼總會譚伯羽中學 70.3%

元朗區

學校 聯招學位課程取錄比率 入讀大學學士學位比率# 本地大學學位取錄* 三大取錄百分比 基督教香港信義會元朗信義中學 86.1% 90.3% 天主教崇德英文書院 93.9% 89% 57.6% 趙聿修紀念中學 67.5% 62.6% 30.9% 新界鄉議局元朗區中學 80.8% 50.4% 中華基督教會基元中學 69.31% 43.75% 東華三院盧幹庭紀念中學 62% 元朗商會中學 50%

葵青區

學校 聯招學位課程取錄比率 入讀大學學士學位比率# 本地大學學位取錄* 三大取錄百分比 聖公會林護紀念中學 97.2% 62.26% 佛教善德英文中學 88.1% 東華三院陳兆民中學 76.9% 75% 21.3% 順德聯誼總會李兆基中學 83.8% 保祿六世書院 76.8% 25% 中華傳道會安柱中學 65% 保良局羅傑承(一九八三)中學 58.1% 17.1% 中華基督教會全完中學 43.75%

荃灣區

學校 聯招學位課程取錄比率 入讀大學學士學位比率# 本地大學學位取錄* 三大取錄百分比 荃灣官立中學 94.2% 57.5% 可風中學（嗇色園主辦） 92.7% 41.6% 寶安商會王少清中學 75% 40.5%

北區

學校 聯招學位課程取錄比率 入讀大學學士學位比率# 本地大學學位取錄* 三大取錄百分比 香港道教聯合會鄧顯紀念中學 97.3% 63.06% 東華三院甲寅年總理中學 78.7% 61.1% 田家炳中學 81.7% 80% 聖公會陳融中學 72% 25% 風采中學(教育評議會主辦) 86.7% 東華三院李嘉誠中學 72% 40%

大埔區

學校 聯招學位課程取錄比率 入讀大學學士學位比率# 本地大學學位取錄* 三大取錄百分比 王肇枝中學 81.1% 74.5% 恩主教書院 80% 90% 聖公會莫壽增會督中學 87.85% 87.85% 38.32% 迦密柏雨中學 93.9% 44.9%

沙田區

學校 聯招學位課程取錄比率 入讀大學學士學位比率# 本地大學學位取錄* 三大取錄百分比 沙田培英中學 93.8% 71.9% 54.05% 沙田崇真中學 78% 95.9% 91.9% 46.3% 浸信會呂明才中學 93.1% 76.9% 42% 聖公會曾肇添中學 97.7% 95% 沙田蘇浙公學 87% 沙田循道衞理中學 83.8% 47.9% 天主教郭得勝中學 47% 聖母無玷聖心書院 90%

西貢區

學校 聯招學位課程取錄比率 入讀大學學士學位比率# 本地大學學位取錄* 三大取錄百分比 迦密主恩中學 90.6% 將軍澳官立中學 47% 27%

#「入讀大學學士學位比率」包括本地及海外大學學位

*「本地大學學位取錄」包括自資學位課程

數據來源為「2023 全港中學DSE成績表現數據分析檔案」，獲「全港‧升中一家長互助群組」授權轉載。

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責任編輯：林愛娜