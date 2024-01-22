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官津中學丨全港90間熱門Band 1英中升大學率　呢間中學7成畢業生入三大

升學教育 17:47 2024/01/22

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熱門 新手爸媽 飛常日誌 高才通 佘詩曼 中一面試 MIRROR 區區有好校 萬千星輝頒獎典禮2023 名校專區

全港90間熱門英中三大取錄百分比及升大學率。

【Band1中學/官津中學/英中/入U率】學生在公開試成績及入升讀大學比率，是不少家長為子女揀中學的參考指標之一。TOPick根據「全港‧升中一家長互助群組」的資料，整理了全港93間熱門Band 1官津英中的入大學比率及本港三大取錄百分比。

Facebook群組「全港‧升中一家長互助群組」根據學校報告或網站資料，整理了2023年全港中學DSE成績表現數據分析檔案，當中包括各校的聯招學位課程取錄比率、入讀本地及海外大學學士學位比率、本地大學學位取錄及三大取錄百分比等，不過並非每間學校都公布全部數據，大多僅公布其中一至兩項資料。

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懷孕辛酸｜求子3年終如願卻患妊娠毒血症　KOL媽媽緊急剖腹產走出鬼門關

在93間熱門Band 1官津英文中學中，有52間公布了聯招學位課程取錄比率，當中16間學校的比率達9成以上，當中以聖公會曾肇添中學的97.7%最高，其次是香港道教聯合會鄧顯紀念中學（97.3%）及聖公會林護紀念中學（97.2%）。

有48間中學公布了畢業生的三大取錄百分比，三大是指香港整體收生成績最高的院校，包括香港大學、香港中文大學及香港科技大學。三大取錄百分比最高為瑪利諾修院學校(中學部)，達73%，另有9間中學比率達6成以上，包括皇仁書院、香港華仁書院、嘉諾撒聖瑪利書院等。

港島區熱門中學

中西區

學校聯招學位課程取錄比率入讀大學學士學位比率#本地大學學位取錄*三大取錄百分比
聖士提反女子中學93%97% 56.25%
高主教書院 75%65% 
聖嘉勒女書院  69.61% 
聖類斯中學 63.1% 36%

灣仔區

學校聯招學位課程取錄比率入讀大學學士學位比率#本地大學學位取錄*三大取錄百分比
香港華仁書院87.69%  65%
皇仁書院   69%
聖保祿學校  72%47.4%
香港真光中學95%   
聖公會鄧肇堅中學82%   
嘉諾撒聖方濟各書院 58.33%  

東區

學校聯招學位課程取錄比率入讀大學學士學位比率#本地大學學位取錄*三大取錄百分比
庇理羅士女子中學92%  43.4%
張祝珊英文中學89.4%  61%
香港中國婦女會中學88%  53.4%
筲箕灣官立中學  55% 
港島民生書院83%   
嘉諾撒書院53.85%61.1%57.27% 

南區

學校聯招學位課程取錄比率入讀大學學士學位比率#本地大學學位取錄*三大取錄百分比
嘉諾撒聖心書院 67.7%  

九龍區熱門中學

深水埗區

學校聯招學位課程取錄比率入讀大學學士學位比率#本地大學學位取錄*三大取錄百分比
中華基督教會銘賢書院  64.6%41%
寶血會上智英文書院89.7%   
聖母玫瑰書院  80%

油尖旺區

學校聯招學位課程取錄比率入讀大學學士學位比率#本地大學學位取錄*三大取錄百分比
嘉諾撒聖瑪利書院 97% 67%
真光女書院78%   
伊利沙伯中學88.28% 87.5%50%
華仁書院(九龍)87.69%  65%
聖芳濟書院 73%68% 
循道中學64.3% 51.5% 
中華基督教會銘基書院  64.6%30%

黃大仙區

學校聯招學位課程取錄比率入讀大學學士學位比率#本地大學學位取錄*三大取錄百分比
保良局第一張永慶中學93.2%  58.6%
德愛中學69%   
保良局何蔭棠中學87%   
中華基督教會協和書院   71.9% 

九龍城區

學校聯招學位課程取錄比率入讀大學學士學位比率#本地大學學位取錄*三大取錄百分比
嘉諾撒聖家書院  70% 
旅港開平商會中學 94%80%64%
瑪利諾修院學校(中學部) 90.5%78.1%73%
東華三院黃笏南中學81.9%   
華英中學81.3% 82.2%57.9%
民生書院  75.2%28.5%
何明華會督銀禧中學79.1%   
九龍真光中學89%90%  
香港培道中學 69.4%63.5%16.7%
基督教女青年會丘佐榮中學68.8%  50%

觀塘區

學校聯招學位課程取錄比率入讀大學學士學位比率#本地大學學位取錄*三大取錄百分比
聖言中學 74.2%  
順利天主教中學85.4%  26.8%
中華基督教會蒙民偉書院70%57.14%  
新生命教育協會呂郭碧鳳中學  63.6%62.6%
聖若瑟英文中學  44.5% 

新界區熱門中學

屯門區

學校聯招學位課程取錄比率入讀大學學士學位比率#本地大學學位取錄*三大取錄百分比
保良局百周年李兆忠紀念中學  81.6%56.5%
保良局董玉娣中學94.5% 79.3%34.6%
順德聯誼總會梁銶琚中學  70.4%36%
馬錦明慈善基金馬可賓紀念中學84%90%  
宣道會陳瑞芝紀念中學87%  38.1%
順德聯誼總會譚伯羽中學  70.3% 

元朗區

學校聯招學位課程取錄比率入讀大學學士學位比率#本地大學學位取錄*三大取錄百分比
基督教香港信義會元朗信義中學86.1%90.3%  
天主教崇德英文書院93.9%89% 57.6%
趙聿修紀念中學 67.5%62.6%30.9%
新界鄉議局元朗區中學  80.8%50.4%
中華基督教會基元中學69.31% 43.75% 
東華三院盧幹庭紀念中學  62% 
元朗商會中學   50%

葵青區

學校聯招學位課程取錄比率入讀大學學士學位比率#本地大學學位取錄*三大取錄百分比
聖公會林護紀念中學97.2%  62.26%
佛教善德英文中學88.1%   
東華三院陳兆民中學76.9% 75%21.3%
順德聯誼總會李兆基中學83.8%   
保祿六世書院76.8%  25%
中華傳道會安柱中學 65%  
保良局羅傑承(一九八三)中學 58.1% 17.1%
中華基督教會全完中學  43.75% 

荃灣區

學校聯招學位課程取錄比率入讀大學學士學位比率#本地大學學位取錄*三大取錄百分比
荃灣官立中學94.2%  57.5%
可風中學（嗇色園主辦）92.7%  41.6%
寶安商會王少清中學75%  40.5%

北區

學校聯招學位課程取錄比率入讀大學學士學位比率#本地大學學位取錄*三大取錄百分比
香港道教聯合會鄧顯紀念中學97.3%  63.06%
東華三院甲寅年總理中學  78.7%61.1%
田家炳中學81.7% 80% 
聖公會陳融中學  72%25%
風采中學(教育評議會主辦) 86.7%  
東華三院李嘉誠中學 72% 40%

大埔區

學校聯招學位課程取錄比率入讀大學學士學位比率#本地大學學位取錄*三大取錄百分比
王肇枝中學 81.1%74.5% 
恩主教書院80%90%  
聖公會莫壽增會督中學87.85%87.85% 38.32%
迦密柏雨中學93.9%  44.9%

沙田區

學校聯招學位課程取錄比率入讀大學學士學位比率#本地大學學位取錄*三大取錄百分比
沙田培英中學93.8% 71.9%54.05%
沙田崇真中學78%95.9%91.9%46.3%
浸信會呂明才中學93.1% 76.9%42%
聖公會曾肇添中學97.7%95%  
沙田蘇浙公學87%   
沙田循道衞理中學83.8%  47.9%
天主教郭得勝中學   47%
聖母無玷聖心書院90%   

西貢區

學校聯招學位課程取錄比率入讀大學學士學位比率#本地大學學位取錄*三大取錄百分比
迦密主恩中學90.6%   
將軍澳官立中學  47%27%

#「入讀大學學士學位比率」包括本地及海外大學學位

*「本地大學學位取錄」包括自資學位課程

數據來源為「2023 全港中學DSE成績表現數據分析檔案」，獲「全港‧升中一家長互助群組」授權轉載。

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責任編輯：林愛娜

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