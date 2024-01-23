猝死危機︱35歲美女網紅新婚僅4個月猝逝　生前患銀屑病8成皮膚起紅斑

▲ 35歲美女網紅新婚僅4個月猝逝，生前患銀屑病8成皮膚起紅斑。

美國一名擁超過10萬粉絲的美女網紅日前突然傳出死訊，年僅35歲。據報，她疑似因心臟驟停離世，遺下4名子女，震驚大批網民。

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綜合外媒報道，生於巴西、現居美國的知名美妝YouTuber「Mila de Jesus oficial」與丈夫George Kowszik育有4名子女，兩人於4個月前才正式完婚。她經營的YouTube頻道擁有超過10萬訂閱，曾分享勵志減肥經歷而獲得關注，累積人氣後轉型成為美妝網紅。

但正當事業和生活兩得意之時，Mila de Jesus突然傳出疑因心臟驟停，送院搶救不治。其15歲女兒Anna Clara於本月12日在社交平台證實噩耗，並宣佈關於紀念Mila de Jesus的活動於1月19日舉行。

消息令其親友及大批粉絲相當不捨。去年9月5日，Mila de Jesus曾發佈慶祝女兒15歲生日的帖文，令人欷歔：

「親愛的，成為你的母親是多麼榮幸，願上帝保佑你並永遠照亮你的生活。」

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生前曾患銀屑病 8成皮膚受影響

值得一提的是，Mila de Jesus在2023年10月曾發文透露，自己因罹患銀屑病（俗稱牛皮癬、乾癬），導致全身佈滿紅斑，有近八成皮膚受到影響，對此感到非常困擾。她透露，在過去3個月裡不斷想辦法解決，但無奈病情難以受控，只能不斷持續求醫、搽藥治療。

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銀屑病屬慢性免疫系統失調皮膚炎症

本港皮膚科專科醫生陳厚毅曾受訪表示，銀屑病為慢性免疫系統失調皮膚炎症，可出現在全身任何皮膚，患處會非常乾燥和痕癢，出現紅色斑塊及積聚灰白皮屑，如在頭皮出現易引起歧視目光，在指甲出現或被誤以為是傳染病，臨床所見不少個案因銀屑病承受巨大心理壓力。

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銀屑病可誘發心血管問題等併發症

本港皮膚科專科醫生陳湧亦曾受訪指出，銀屑病是一種慢性免疫系統失調皮膚炎症， 可出現在全身任何一處皮膚，患者皮膚會變得乾燥、痕癢和疼痛，患處呈粉紅色或紅色，並有銀白色鱗屑，指甲出現變異，關節也會變腫脹和僵硬。據政府2015年數字，本港每年有逾500宗新症，估計目前有逾2萬名患者。

他坦言，現時治療銀屑病療法成效有限，如外用藥物多只能治療輕至中度病情，當中皮質類固醇的療效可因重複使用而下降；光療法則不能完全清除斑塊，長遠更加速皮膚老化，甚至增患皮膚癌風險；不同口服藥也有機會造成高血壓、高血脂等副作用。他謂，患者因須定期轉換藥物和療法，並時刻擔心病情復發，身心俱疲。

他引述研究稱，本港銀屑病患者的冠狀動脈鈣化患病率高達28.6%，遠較一般人的3.9%高，其頸動脈內膜中層厚度亦達0.73 毫米，高於對照組的0.67 毫米，反映銀屑病誘發心血管問題風險較常人高，警告如患者長期未獲適切治療，有機會引發其他併發症如代謝綜合症、肝病以至抑鬱症等，故選擇藥效更長的治療方法尤重要。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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6大護心建議

香港心臟專科學院提供以下6個護心建議，以保持心臟健康：

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