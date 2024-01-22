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讀書方法︱瑪利曼8位尖子分享6招高效溫書法　掌握兩個黃金時間溫習最重要夠瞓

尖子教室 19:20 2024/01/22

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8位瑪利曼尖子充足睡眠對於讀書考試尤其重要。

跑馬地傳統名女校瑪利曼中學（Marymount Secondary School）一向以自由校風見稱，所以強調學生自主學習的重要性，踏入測考期，該校的8名尖子就分享了讀書心得及應試技巧，盼與同路人互相交流及學習。她們均來自學生會，就讀中4或中5，有些同學來年已經要考DES，平時應付功課及課外活動已經非常繁忙，還要兼顧學生會的事務，她們坦言時間的分配非常重要，如何平衝學術與興趣，再加上要有足夠的時間休息，實屬不易。所以TOPick整合了這8位女同學的讀書心得，有助同學們考試溫書時更有規劃，從而獲得好成績！

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6招提升溫書效率

8位同學包括辜皚琪、王贊扉、石家寶、麥欣穎、曹芷婷、高天嵐、蘇子喬及劉卓穎，她們建議第一步要制訂好時間表(to-do list)，而且是要去實行不能只是空談。跟住時間表執行目標，會令效率大大提升，而時間表也能平衡學習、興趣班及休息時間，安排好每一天的生活，讓大腦養成習慣，避免將心力花在決定要吃什麼、做什麼等瑣碎小事上，幫助集中注意力好好讀書！第二，預習是非常重要，將老師要教的內容預習一次，有一個基本的概念在心中，當老師講解時候概念就會更加清晰！回家後要馬上溫習一次老師當天所教授的內容，務求「日日清」，千萬不要堆埋一次過溫習，積累得多會發現力不從心。

第三，同學推介「睡前起床溫書法」，「睡前想一想，起身又想一想，是一種記憶呼喚，好似背乘數表一樣，將知識變成Common Sense。」這個方法對於考試前是非常有用。

第四「聯想溫習法」，對於很多同學採用螢光筆Highlight重點的主流溫書方法，有同學就表示不贊同，因為很容易忽略其他細節，不能溫得很仔細。她們指溫書重要是先理解，特別是理科，一定要確保自己100%明白，不要去死記硬背，要將之化作「長期記憶」，而方法就是靠幻想，聯想成畫面加深記憶，尤其在歷史科更有用。有指利用聯想或類比法將新舊知識連結在一起，會更容易理解和記憶。因此所有知識或理論之間都有千絲萬縷的關係，將複雜的理論，試用簡單的生活例子去解釋它，自然能舉一反三，保存在長期記憶中。

第五，有同學表示自己住得比較偏遠，所以在巴士車程上，會盡量利有「空閒時間溫書法」，利用平板電腦操MC，她強調「操得30題就有30題的知識進帳」，一刻鐘都不浪費!對於應付公開考試，第六，操Past Papers是非常重要，當中可以掌握答題框架及技巧，要了解得分key words，否則就算長篇大論，答不中仍然沒有分。

三文治記憶法

當中同學提到的「睡前起床溫書法」其實就是「三文治記憶法」，據書籍《1分鐘超強記憶法》中作者石井貴士指出，睡眠過程中，短期記憶會自然植入長期記憶，所以把握睡前時間，將明天的考試內容溫習一次。作者指出就寢前的90分鐘溫書是最佳時間，而起床後的90分鐘內再溫習一次內容，因為起床階段是血清素分泌最旺盛的時候，所以起床後複習前一晚要背的內容，可以收到事半功倍的效果。

校長陳永強表示瑪利曼校風自由，連校服都有3種顏色。越玲瓏攝

必需有充足睡眠

多位同學強調充足睡眠的重要性，千萬不要「開夜車」去溫書，她們說:「休息是為了走更遠的路，很多香港中學生都忽略最基本的充足睡眠，不要為讀書而遲瞓覺。」 問到她們每天可以睡幾多小時？她們指每天睡眠時間大約6個多小時，晚上12時一定要上床睡，其實都不太足夠，所以星期6或日會補眠。

相信自己不與人比較

要考取好成績，8位女生都異口同聲表示心態都非常重要，要相信自己、心態淡定及不要跟人比較。「溫完書就不要質疑自己溫得足不足夠，考試時將答案改完又改，就是信心不足的表現，不單浪費時間，更可能改掉得分的答案。」第二，不要跟同學去比較，「心想隔離位會溫得多過我，一直諗心態會變差，要記住最大的敵人是自己，要求自己去進步。」第三，要有宏觀的思維，同學指「讀書不是為了考試，而人生也不是只有讀書。如果目標很短視，想法就會變窄，例如Test只是想攞A，就算拿到都只是短暫，心態上是要訓練自己不要氣餒，持續平均地好，好過一次完美。」

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做好人生規劃

瑪利曼中學除注重學術外，也重視同學的全方位發展，重視個人興趣及培養領袖，學校亦不時舉辦職業導向活動，讓學生規劃將來的路，8位同學很快要面對DSE畢業離校，她們都明言學校的講座及舉辦的活動對她們了解自己起很大的作用，學校會安排舊生回校分享、參觀投資銀行以及與NGO合作了解社會不同的階層狀況，而她們最獲益良多是學校舉辦的一個創業活動，由設計產品、整計劃書以致推廣、及後如何做到收支平衡，當中學會商業推廣技巧，也學懂與人相處與溝通的能力。

她們感謝學校提供很多職業導向的講座等，令她們規劃自己將來的路。越玲瓏攝

同學強調，不能只靠學校的資訊去了解，主動去發掘自己的路也極其重要，她們表示「要清楚自己想要什麼」，很多同學都會為「錢途」去選科「好似讀法律會賺好多錢，但讀得是非常辛苦，如果沒有興趣是很難堅持下去，所以選科要平衡利益跟興趣。」有同學指自己已經報讀了香港大學某些課程，去了解該科是否適合自己。而8位女生中，有3位都有興趣向醫科發展，她們都正在關心大學的收生門檻，做好資料搜集，坦言知道香港的醫療人手短缺，從事醫療令她們覺得更有使命感，希望留港作出貢獻。

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記者：陳麗薇

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