源生罪｜黃天翱接拍電影太太楊洛婷反應驚訝　Dear Jane出道20年首唱電影主題曲

▲ Dear Jane為電影《源生罪》唱主題曲《因愛而來》。（陳靜儀 攝）

由任達華、吳家麗、曾江、吳卓羲等人主演的電影《源生罪》上周四（18日）上映。電影在香港上映前，就已經在世界多個國際電影節競逐多項提名。當中，樂隊Dear Jane主音黃天翱（Tim）亦有份參演，電影公司當然找來Dear Jane為電影唱主題曲《因愛而來》，歌曲推出後反應不俗，更被指有望入圍提名「第四十二屆香港電影金像獎」最佳原創電影歌曲。

當Dear Jane收到《源生罪》團隊邀請為電影寫一首主題曲時，4位成員就跟電影導演討論究竟需要一首甚麼類型的歌，導演最初建議首歌要「好rock，好Dear Jane」，認為《源生罪》作為懸疑片，以懸疑風格的音樂便可以襯托電影畫面，但Tim認為既然《源生罪》核心是一個感人的家庭故事，最終大家一致同意以親情方向出發。

一首輾轉未出的歌

當決定好創作方向後，Dear Jane眾成員就想起一首十多年前已經寫好的demo。Tim指︰「十幾年來，每次推出新歌，這首歌都是出唔到閘，因為每次都有更適合的歌推出，《因愛而來》的demo經歷過《不許你注定一人》、《哪裏只得我共你》、《銀河修理員》的階段，卻始終未有被我們採用。」

▲ 阿Tim在《源生罪》中與任達華，吳卓羲，張建聲，陳紫萱等演員合作。電影劇照

結他手翁厚樑（Howie）補充︰「我們想把這個demo留在一個特別時刻才推出，不想隨便塞在其中一隻大碟當中，因我們對這首歌都很有感情。」至於此歌的創作靈感從何而來，Howie表示︰「記得大概在《別說話》的時期創作，因為當時比較傍偟，因此寫了一首希望鼓勵自己的歌曲。」Tim又認為《源生罪》的故事較為沉重，但當《因愛而來》的音樂在片尾響起時，會讓觀眾有一種安慰的作用，因此他們在眾多存貨當中，演變成今次的《因愛而來》。

Dear Jane找來曾為電影《一秒拳王》主題曲《時間的初衷》填詞的鄭敏負責，四子與對方一直有合作，在一次戶外演出中，鄭敏表示覺得Dear Jane的歌不需太花巧都感受到當中的「愛」。機緣巧合，《源生罪》的主題就是圍繞「愛」，因此他們二話不說邀請她填詞

楊洛婷驚訝Tim拍戲

首次演唱電影主題曲，鼓手黎俊華（Nice）指不會刻意在音樂風格上增強電影感，他續指︰「第一次唱電影主題曲，心態好特別好新鮮，因為Dear Jane出道將近20年，仍有機會嘗試一些未做過的企劃，若然能夠將《因愛而來》帶到金像獎的舞台上，將會有更大的新鮮感。」

▲ 阿Tim在《源生罪》中飾演陳紫萱的未婚夫。電影劇照

低音結他手伍漢邦（Jackal）表示︰「寫電影歌曲一直都在Dear Jane的『to do list』，因為一首好的電影歌曲，有助觀眾投入劇情當中。」Howie又指如果電影歌曲與劇情配合得好，效果「好Magical」，他以電影《穿梭夢美人》（Mannequin）的主題曲《Nothing's Gonna Stop Us Now》為例，會令他記起電影當中的經典情節，並勾起當時的回憶，感覺十分夢幻。

由於《源生罪》的監製有聽Dear Jane的歌，並覺得Tim很適合其中一個角色，於是邀請他參演。初時Tim收到劇本，但因工作繁忙，未有即時答應接拍。直至收到第五稿劇本，他專心反覆閱讀，覺得電影既有意思又有挑戰性，就決定接拍。

Tim更透露當太太楊洛婷知道他接拍電影後第一個反應︰「你演戲？」隨後又問他︰「需要幫你背對白嗎？」但Tim認為拍電影最難不在於背對白，而是「節奏」，他解釋：「因為戲中大多是群戲，需要習慣其他演員的『節奏』，要顧及對白和走位，對我是一種挑戰。」

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讚陳紫萱有潛質

講到拍攝過程中與其他演員的趣事，Tim形容︰「華哥（任達華）個人好正，一停機就會周圍搵人傾計，原來小時候，華哥同我玩過，因為他認識我爸爸。排戲時又會教導年資較淺的演員如何企位，非常細心。」另外，Tim在這部電影中，重遇多年沒見的吳卓羲。「好多年前跟阿Ron拍過《學警雄心》，今次重遇，互相重提當年拍攝的趣事，多年後大家仍然無穿無爛，感覺好得意。」陳紫萱（Summer）在戲中飾演Tim的太太，他憶述︰「二人拍攝電影前早已相識，完成拍攝後就更熟絡，之後唱片公司又無意中揀選了Summer演出《為何嚴重到這樣》的MV，頗為有緣。」他更形容Summer是一個有潛質的演員。

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Dear Jane在剛過去的《叱咤樂壇頒獎典禮中》勇奪「叱咤樂壇組合」金獎，各成員都認為意義重大，他們表示：「雖然第三次奪得金獎，但上次獲得金獎時，剛巧碰上疫情，頒獎禮都是錄播的，今年好開心能夠在台上，答謝一眾樂迷和同事，這個獎提醒我們要繼續做好音樂回饋樂迷。」

展望2024年，Dear Jane將專注音樂，已着手籌備下一隻大碟的新歌，又計劃2025年舉行「大show」紀念出道20周年，呼籲樂迷拭目以待。

記者：傅承嘉