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【開拓市場】李家超與東盟國家總領事進行午餐會　冀例行以鞏固與東盟關係

政治 14:58 2024/01/22

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李家超今早與東盟國家總領事舉行午餐會。(李家超fb圖片)

特首李家超今早與Ainatol Zahayu Mohammad（Dean of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) consuls-general 兼文萊駐香港總領事）以及其他九位東盟國家總領事舉行午餐會。他希望，午餐會將會例行舉行，以鞏固香港與東盟的關係。

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懷孕辛酸｜求子3年終如願卻患妊娠毒血症　KOL媽媽緊急剖腹產走出鬼門關

11和12月的菲律賓和泰國入境旅客數字  超過疫情前

李家超今日在社交平台形容，會上，他們就廣泛的議題交換意見，討論熱烈且富有成果。他指，很高興看到東盟成員國的高級官員經常訪港出席活動、與在港的夥伴會面。而東盟的遊客都熱衷來港旅遊，當中，菲律賓和泰國的入境旅客人數大幅增長，去年11月和12月的入境旅客人數分別達2017年和2018年同期平均水準的114%和104%，超過疫情前的數字。

香港與東盟雙邊經貿關係方面，李家超指，發展蓬勃，過去十多年來，東盟一直是香港第二大貿易夥伴。 2022年雙邊貨物貿易金額達到12,940億港元（1,650億美元），創歷史新高。東盟作為世界第五大經濟體，經濟發展動力強勁，潛力無限。

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責任編輯：區綽彥

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