【開拓市場】李家超與東盟國家總領事進行午餐會　冀例行以鞏固與東盟關係

▲ 李家超今早與東盟國家總領事舉行午餐會。(李家超fb圖片)

特首李家超今早與Ainatol Zahayu Mohammad(Dean of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) consuls-general 兼文萊駐香港總領事)以及其他九位東盟國家總領事舉行午餐會。他希望,午餐會將會例行舉行,以鞏固香港與東盟的關係。

最新影片推介

11和12月的菲律賓和泰國入境旅客數字 超過疫情前

李家超今日在社交平台形容,會上,他們就廣泛的議題交換意見,討論熱烈且富有成果。他指,很高興看到東盟成員國的高級官員經常訪港出席活動、與在港的夥伴會面。而東盟的遊客都熱衷來港旅遊,當中,菲律賓和泰國的入境旅客人數大幅增長,去年11月和12月的入境旅客人數分別達2017年和2018年同期平均水準的114%和104%,超過疫情前的數字。

香港與東盟雙邊經貿關係方面,李家超指,發展蓬勃,過去十多年來,東盟一直是香港第二大貿易夥伴。 2022年雙邊貨物貿易金額達到12,940億港元(1,650億美元),創歷史新高。東盟作為世界第五大經濟體,經濟發展動力強勁,潛力無限。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片:https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯:區綽彥