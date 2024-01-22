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【12港人案】涉住所藏汽油彈材料　鄧棨然認管有物品意圖損壞財產罪下月26日候判

社會 14:59 2024/01/22

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涉住所藏汽油彈材料，鄧棨然認管有物品意圖損壞財產罪下月26日候判。（資料圖片）

12港人案中被告之一34歲男子鄧棨然，2023年在就組織他人偷越邊境罪在內地服刑滿3年出獄，其後被移交回港。鄧另涉於2019年在灣仔一單位藏有汽油彈材料，被控1項串謀意圖危害生命而縱火罪。鄧今（22日）於區域法院承認屬交替控罪的管有物品意圖損壞財產罪，案情指單位內的易燃液體和材料部件足以製造約16枚汽油彈。辯方求情要求法庭考慮被告的刑責較輕，法官要求就相關法律原則作書面陳詞，被告還押至2月26日判刑。

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被告鄧棨然（34歲）原被控1項串謀意圖危害生命而縱火罪，以及1項交替控罪，即管有物品意圖摧毀或損壞財產罪。鄧今承認交替控罪，控罪指被告於2019年9月30日在灣仔駱克道一大廈單位，管有玻璃樽、乙醇及汽油等。

案情指，警方在9月30日晚上10時許在涉案大廈大堂截停被告和同案被告鄭進，並持搜查令進入涉案單位搜查。涉案單位面積約360呎，有一開放式廚房和2房1廳。調查顯示，涉案單位由在逃人士Patty在網上平台租用。警方到場時，同案被告鄭子豪在其中一間房內，同案被告李威龍和廖子文則由另一間房爬出窗外站在簷蓬。

案情續指，單位內有一些半製成汽油彈、汽油彈材料和部件，包括21個玻璃樽、約4升汽油和750毫升食油等，儼如一條生產線。此外，屋內還有無線電、護目鏡和防毒面罩等物品。

專家指，單位內的易燃液體和材料部件足以製造約16枚汽油彈；鎂屑、鎂粉末等固體可形成鋁熱劑混合物，燃燒溫度比一般汽油彈高，但由於鋁熱劑的燃點溫度為攝氏800度，故能否製成存疑。

案情續指，涉案有2個Telegram群組，成員包括本案5名被告。成員最遲在2019年9月初謀劃在安全屋製造汽油彈，並落實在案發當日製造，以供成員或他人在2019年10月1日擬舉行的公眾活動中使用。案情指，被告積極討論製造汽油彈，曾指示被告鄭子豪購買打火機等汽油彈物料，及於案發當日帶鎂粉和鎂帶到單位；被告又指會確定負責投擲汽油彈的名單。

警方在被告的手機內發現35幅照片，涉及護目鏡和防毒面罩等裝備，汽油彈原材料的照片與單位中檢取的非常相似。閉路電視片段顯示，被告與同案被告在案發日凌晨多次出入涉案大廈，被告在凌晨1時許至下午5時許，被告獨自或偕他人將數袋物品拿到單位。被告同晚被捕，警誡下保持緘默。

辯方求情指，案中各人角色不同，望法庭判刑時考慮被告的刑責較輕。法官練錦鴻質疑，所有被告均面對共同控罪，刑責應一致，下令控辯雙方就相關法律原則作書面陳詞，將判刑押後2月26日。鄧另涉潛逃被控的妨礙司法公正案，將於本周三（24日）再訊。

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記者：陳曉欣

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