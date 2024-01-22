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【財案2024】尚海龍︰先做北都、再謀大嶼　江玉歡倡樓市全面「撤辣」

政治 15:57 2024/01/22

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立法會「C15+」其中9名議員會見陳茂波後晤傳媒。(江玉歡fb圖片)

新一份《財政預算案》下月公布，立法會「C15+」，其中9名議員今日會見財政司司長陳茂波，表達對新一份《財政預算案》的建議，其中選委界江玉歡、陳紹雄、林筱魯及吳傑莊表明不支持，增加資產增值稅等稅項，江玉歡同時要求樓市全面「撤辣」；選委界尚海龍提出，「先做北都、再謀大嶼」。

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吳傑莊零加稅、少徵費

立法會「C15+」，其中9名議員今日會見陳茂波後晤傳媒，吳傑莊表示，希望預算案大原則是「零加稅、少徵費」，他反對坊間提出的不同加稅建議，包括徵收資產增值稅、離境稅及虛擬資產印花稅。他認為，鑑於最近有不少非法外圍賭博活動，本港可以做好博彩規管，增強馬會動能，同時提高庫房收入。

江玉歡「明日大嶼」是大型基建項目  政府要解釋清楚其社會效益和商業投資價值

江玉歡認為，樓市要全面盡快「撤辣」，「辣招」是防止有人炒賣，「大家可否看到現在的住宅、商業、工業，所有的物業哪裏有人炒，我們現在多渴望有人炒，現在就是沒有人炒。」她又認為，政府應更審慎評估大型項目的經濟和社會效益，「明日大嶼」是大型基建項目，要審慎研判，她不反對前期研究，但若果真的開始去做，「市民的反應是否可以延遲去做」，政府要解釋清楚其經濟效益、社會效益和商業投資價值，能否吸引本地和外商投資，若能說服市民大眾，當然可以做，要做好解說。

尚海龍先做北都、再謀大嶼

選委界議員尚海龍提出，每年的預算案不應有太大幅度政策調整，以免市民不適應。在未來規劃發展方面，他認為，應該「先做北都、再謀大嶼」，政府要有所選擇，同步進行比較困難，要將一部份公帑放在醫療教育等方面。

林筱魯「明日大嶼」僅處於研究階段  不宜突叫停

不過，林筱魯則認為，「明日大嶼」僅處於研究階段，不宜突然叫停，否則會再度削弱投資者信心；反對設資產增值稅，認為會削弱競爭力；如果提升違規罰款，達到原有政策目的，則可以接受。陳紹雄提出，研究設立基建工程中央統一採購平台；反對設資產增值稅和消費稅，認為不合時宜。選委界劉智鵬認為，土地未必再是公共財政的主要收入來源，認為政府應優先運用好北部都會區的土地，配合「高才通」等人才計劃，吸引人才來港發展。

創科方面，選委界議員黃錦輝建議提高「合資格研發活動」開支稅務扣減額，為了鼓勵更多私人企業進行研發，政府由2018 年起，提供合資格的研發開支稅務優惠，首200萬元，可獲300%稅務扣減，餘額則獲200%扣減。他建議兩項扣減額分別提高至400%和300%。他續建議，由政府提供適當的資助，吸引高質量的國際學術會議在香港舉行，既有助於振興旅遊業，帶來可觀收益，亦能突出香港作為國際創科中心的地位。

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責任編輯：區綽彥

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