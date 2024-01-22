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創作女歌手｜陳蕾3月紅館騷加開一場　豹哥：本來真係冇期

娛樂 15:48 2024/01/22

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陳蕾演唱會 2024 《念》加開一場！

陳蕾（豹哥）今日宣布其首個紅館騷（陳蕾演唱會 2024 《念》）再加開3月2日一場作為首場！

門票在本周五（26日）於城市電腦售票網公開發售！相信對很多撲不到飛的歌迷朋友們來說是極大喜訊！

創作女歌手｜陳蕾感恩在最好的時間登紅館　豹哥視人生起跌為經歷：沒有事是永恆

豹哥紅館騷加開一場

對於首次紅館演唱會，一開三場即秒爆，還再加開，陳蕾直言可能這是就是所謂天意，「本來真係冇期，得三場，但運氣不錯啦，突然又收到通知話有時間比到我哋，咁同公司研究過之後，又唔想俾自己咁大壓力，所以決定加開多一場。」

問到她知不知道很多歌迷仍撲不到飛，黃牛飛即開天殺價？「我真係唔係好知出面情況呀，咁今次可以加開，希望令大家有再多啲空間去買到我個演唱會。確實係內部認購時，我張海報都仲未出街，就已經爆咗！我好多朋友喺我出咗演唱會poster後，先嚟問我訂飛，我一張飛都幫唔到佢哋，依家加多場，對我嚟講某程度上都係好事，我終於可以有少少飛俾自己嘅朋友，可以睇到我嘅第一次紅館演唱會。」

陳蕾演唱會 2024 《念》加開一場！

豹哥已為演唱會閉關

雖然三月才開騷，但陳蕾表示，已經好努力去閉關，全副精神都放喺為演唱會作準備上，無論心情、體能同表演內容，都進行得如火如荼，但就未必有關於演唱會製作可以透露住，她笑道，「入嚟睇啦，嚟到咪知囉！祝大家26號買到飛啦！」

保誠保險呈獻 陳蕾演唱會 2024 《念》

日期：2024年3月2至5日
時間：晚上8時15分
地點：紅磡香港體育館
票價：$880/ $680/ $480
主辦單位：Warner Music Hong Kong

3月2日 加場門票
公售日期及時間：2024年1月26日10:00  城市電腦售票網 （售完即止)

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撰文 : TOPick柴犬出動

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